Debreceni virágkarnevál: az erősség az összefogásban rejlik

A Debreceni Virágkarnevál a határainkon inneni és túli együttműködéseknek köszönhetően ma már óriási branddé (márkanévvé, védjeggyé) nőtte ki magát, amit a Duna Televízión évről évre mintegy ötmillióan kísérnek figyelemmel. Ahhoz, hogy ne csak a tévékészülékeken keresztül csodálhassák az emberek a virágkocsikat, már hagyomány, hogy a kompozíciók több városba is „ellátogatnak”. Idén tizenharmadik alkalommal Debrecen testvérvárosába, Nagyváradra, valamint Bihardiószegre öt virágkocsi viszi majd a karnevál hírét.

Nem csak Debrecenben

Hiszünk a szeretet és az összetartozás erejében. Abban, hogy a kultúrával össze lehet hozni az embereket.”

Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Nagyváradon a helyiek már „nagyváradi virágkarneválként” beszélnek erről a rendezvényről. Közösséget teremt – mondta Széles Diána, Debrecen alpolgármestere a keddi sajtótájékoztatón, hangsúlyozva: Debrecen és Nagyvárad, valamint Hajdú-Bihar és Bihar megye között tényleges együttműködés, együtt gondolkodás folyik.

Az alpolgármester elmondta, szeptember 16-án Esztergom és Debrecen közös virágkocsija Királyhelmecre is „ellátogat” – természetesen teljes pompájában. Megemlítette, a közös gondolkodást az is bizonyítja, hogy ősszel az izraeli piacot megmozgató tanulmányútra Debrecen Nagyváraddal karöltve megy majd.

Szőlészet és vigadalom

Florin Birta, Nagyvárad alpolgármestere is a kultúra szerepére hívta fel a figyelmet. Mindezt a Nagyváradi Állami Színházat és a debreceni Csokonai Színházat bemutató virágkocsi is erősíti.

Florin Birta, Nagyvárad alpolgármestere | Fotó: Molnár Péter

Az idei virágkarneválnak fontos helyszíne az Érmellék is, mely korábban szorosan kötődött Debrecenhez. – Mondhatjuk úgy is, hogy visszatérünk a gyökerekhez. Érmellék fontos tájegység, ahol 70 ezer magyar ember él. Mi más is jelenhetne meg Bihar és Hajdú-Bihar megye közös virágkocsiján, mint az érmelléki szőlészet és a vigadalom, valamint a magyar népi hagyományok – mutatott rá Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke.

Hozzátette, az a cél, hogy Bihardiószeg váljon az Érmellék központjává, ahová hagyományteremtő szándékkal idén először érkeznek majd virágkocsik.

„Jön fel” az Érmellék

Hajdú-Bihar megye Bihar megyével közös intenzív kapcsolatát ma már akár együttélésnek is lehet nevezni – ezt már Bulcsu László mondta. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke szerint az Érmellék egy régen elfelejtett, Debrecenhez közeli borvidék, az élén Bihardiószeggel. Elmondta, a térség nagy lehetőség előtt áll, a gazdasági fejlődésével a környezete is fejlődni fog. A két megye közös kompozícióját illetően úgy fogalmazott, hogy ezzel a virágkocsival Érmellék hazajut Debrecenbe.

Florin Birta (b1), Pásztor Sándor (j2) és Bulcsu László (j1) a keddi sajtótájékoztatón | Fotó: Molnár Péter

– Fontos üzenet, hogy a magyarok és a románok együtt tudjanak ünnepelni – mondta Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere az augusztus 22-i programmal kapcsolatban. Részletezte, nép- és moderntánc-bemutatók is lesznek, valamit koncertekkel kedveskednek a kilátogató közönségnek. Fellép többek között az Ismerős Arcok rockzenekar is. A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, nem kell messze menni annak, aki Bihardiószegre látogat, a település félúton Debrecen és Nagyvárad között helyezkedik el.

VK

„Határtalan” karneváli kavalkád a Debreceni Egyetemen is Debrecen - A nemzetköziesség a központi tematikája az idei Debreceni Virágkarneválnak, amelyhez már 11. alkalommal csatlakozik virágkompozíciójával a Debreceni Egyetem. A nemzetközi kapcsolatok demonstrálása nem jelent nehéz feladatot, hiszen a Debreceni Egyetem hazánk legnagyobb és legnépszerűbb... Tovább a cikkhez

Minden eddiginél több élményt ígér az idei virágkarnevál Debrecen - Óriástigrissel, közösségi díszítéssel és fényfestéssel is készülnek. Még több élővirággal, virágkocsival, lelátóval, programmal és gasztronómiai kínálattal várja a látogatókat idén a Debreceni Virágkarnevál, melyen ezúttal sem maradhat el a fergeteges Karneváléj, a már népszerűvé vált ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA