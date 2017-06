Debreceni siker strandfociban és teniszben

Strandfoci – Bajnoki mérkőzésre készülhet a DEAC

A Felnőtt Nemzeti Strandlabdarúgó Liga első kvalifikációs tornáját rendezték meg a hétvégén a siófoki Nagystrandon, ahol újoncként a DEAC csapata is képviseltette magát. Négy helyre 5 csapat pályázott, így a kvalifikációs tornán dőlt el, hogy ki jut be a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga egy hét múlva kezdődő bajnoki versengésébe. A Debrecennél olyan játékosok is feltűntek, mint a hondurasi válogatott Luis Ramos, aki a DVSC nagypályás csapatával két bajnokságot és három kupát nyert 2009 és 2012 között. Debreceni mezben játszott továbbá az egy héttel ezelőtt rendezett U21-es Talent Cupon szerepelt spanyol válogatott legjobbja, Christian Martinez is.

A kétnapos torna színvonalas, látványos megoldásokban gazdag játékot hozott, a viadal zárásakor egyedül az FC Dabas játékosai indulhattak haza csalódottan, nekik nem sikerült bekerülniük a döntő mezőnyébe, míg a DEAC, az Eger, a Bonyhád és a Bodon Péter FC készülhet a folytatásra.

A torna eredményei:

Eger SE–DEAC 5–4

Bonyhád BFC–FC Dabas 8–2

Bodon Péter FC–DEAC 4–7

FC Dabas–Eger SE 5–8

Bonyhád BFC–Bodon PFC 5–2

Bodon PFC–Dabas 4–3

Eger SE–Bonyhád 6–14

Dabas–DEAC 5–4

Bodon PFC–Eger SE 6–4

DEAC–Bonyhád 1–4

A kvalifikációs torna végeredménye

Bonyhád BFC 4 4 – – 31–11 12 Bodon PFC 4 2 – 2 16–19 6 Eger SE 4 2 – 2 23–29 6 DEAC 4 1 – 3 16–18 3 FC Dabas 4 1 – 3 15–24 3

Tenisz – Orvosok hozták el az aranyakat

Balatonbogláron rendezték meg a 33. Lexus Országos Orvos Teniszbajnokságot, ahol a Debreceni Egyetemet Orosz László (ÁOK, Sebészeti Intézet) és Bágyi Kinga (FOK, Konzerváló Fogászati Tanszék) képviselte. A két orvos összesen hat aranyéremmel tért haza a tornáról.

Eredményeik:

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

Orosz László:

50+ férfi egyéni – arany

45+ férfi páros – arany (Rák Péter)

Fotó: unideb.hu © Fotó: unideb.hu

Bágyi Kinga:

nyílt női egyéni – arany

45+ női egyéni – arany

nyílt női páros – arany (Vadász Tímea)

civil vegyespáros – arany (fiával, Klekner Hunorral)

– DEAC/MLSZ/Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA