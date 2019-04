Debreceni siker az agrár OTDK-n

Csaknem 300 pályaművet mutattak be hazai és határon túli intézmények hallgatói az idei OTDK Agrártudományi Szekciójában április 16-a és 18-a között a Debreceni Egyetemen. Az eredményhirdetéssel egybekötött csütörtöki záróünnepségen az intézmény nevében Csernoch László tudományos rektorhelyettes és Bács Zoltán kancellár köszöntötte a résztvevőket – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

– Nemcsak az utánpótlásképzés szempontjából fontos az OTDK, hanem azért is, mert az elit, kutatás iránt elkötelezett hallgatóság megmutatja eredményeit. És hogy mennyire széleskörű, interdiszciplináris az agrártudomány, azt az is mutatja, hogy itt Debrecenben az agrárkarból 20 évvel ezelőtt kinőtt egy másik önálló kar. A kettő azóta szimbiózisban működik együtt a Böszörményi úti campuson – mondta a kancellár.

Az oktatásban, a kutatásban és a gyakorlatban is nagy szükség van a jövő értelmiségére, hiány van jól képzett szakemberekből az agráriumban – erről már Németh Tamás, az MTA Agrártudományi Osztályának elnöke beszélt. Az akadémikus arra ösztönözte a fiatal kutatókat, hogy jelentkezzenek minél többen doktori iskolákba, hogy minél eredményesebb munkát tudjanak végezni.

Az ünnepségen az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, Bagdán Boglárka is részt vett, aki példaértékűnek nevezte az idei Agrártudományi Szekciót, melyre Erdélyből, Felvidékről és Délvidékről is érkeztek hallgatók, illetve a tudományos diákköri mozgalom történetében most először középiskolás diákok is nevezhettek.

– Legyenek büszkék arra, hogy a Debreceni Egyetem agrárkarán mutatkozhatnak be! Ebben az intézményben a teljeskörű képzési rendszer mellett rendkívül fontosak az innovatív fejlesztések és a kutatói eredmények gyakorlati hasznosulása. A kar felkészült a 21. század kihívásaira, innovatív tevékenységében számíthat az Agrárminisztérium támogatására – emelte ki a helyettes államtitkár.

Bagdán Boglárka szerint ösztönözni kell a fiatalokat az agrártudományokban való szerepvállalásra, mert ez szükséges a vidéki életforma fenntartásához, az elvándorlás megállításához. Mint mondta: az agrárium kulcsa az ifjúság kezében van.

Az Agrártudományi Szekció pályamunkáit, szakmai színvonalát az OTDK Agrártudományi Szakmai Bizottságának elnöke, Pénzes Béla értékelte, majd ünnepélyes keretek között átadták a hallgatóknak az elismeréseket: a 27 tagozat első, második és harmadik helyezéseit, illetve a különdíjakat.

A felsőoktatási intézmények sorában a házigazda Debreceni Egyetem bizonyult a legeredményesebbnek, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar hallgatói 8 első, 6 második és 9 harmadik helyezést, ezek mellett pedig 14 különdíjat szereztek.

Az ünnepség végén, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának zárásaként Komlósi István dékán (MÉK) átadta a stafétát Gálfi Péter professzornak, hiszen a soron következő, két év múlva esedékes tanácskozást az Állatorvostudományi Egyetem rendezi.

– Debreceni Egyetem –

