Debreceni Régizene Akadémia

– Egy rendkívüli koncerttel hangolódtunk a régizenére vasárnap este. A Berlini Állami Könyvtárban fennmaradt, XVIII. században született pasticcio-t most először játszotta Magyarországon a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar. A darabot három zeneszerző jegyzi: Graun, Telemann és Bach dallamai is felcsendülnek benne. A zenetudósok azt is feltételezik, hogy ez az egyik elveszett Bach-passió – mutatott rá a darab különlegességére Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánja.

A nagyszabású koncerten, ami az Universitas-Debrecen hangversenysorozat záróeseménye volt, világhírű művészek közreműködtek, többek között Kovács Ágnes – szoprán, Bárány Péter – kontratenor, Megyesi Zoltán – tenor és Najbauer Lóránt – basszus. A koncertmester Simon Standage volt, vezényelt Vashegyi György.

A vasárnap esti hangversenyt követően a Zeneművészeti Kar hallgatóinak is lehetőségük nyílik a historikus előadásmód elsajátítására, hiszen a művészek közül hárman: Simon Standage angol hegedűművész és karmester, Kovács Ágnes szoprán, valamint Vashegyi György karmester három napon át kurzusokat tart számukra.

Az 1600 és 1850 közötti korszak zenei világába, valamint az 1990-ben alapított Purcell Kórus és az egy évvel később létrehozott Orfeo Zenekar eddigi régizenei felfedezéseibe is szemléletesen vezette be a növendékeket Vashegyi György, akinek nevéhez számos újkori világpremier és magyarországi bemutató fűződik, együttesei élén eddig csaknem 30 lemezfelvételt készített. 2014 óta szoros kapcsolatot ápol a Versailles-i Barokk Zenei Központtal, aminek eredményeként számos világhírű francia barokk operaelőadás született.

– A világ zenei életének különlegességei ezek a darabok. Speciális előadásmódjukat a legkiválóbbaktól tanulhatják meg most hallgatóink, a kamarazenészek Vashegyi Györgytől, az énekesek Kovács Ágnestől, a hegedűsök Simon Standage-től. A tempókról, artikulációkról, ritmusokról, harmóniákról, tánckarakterekről és díszítésekről olyan egyedi megoldásokat sajátíthatnak el, melyek rendkívüli módon színesítik az előadói lehetőségeket – tette hozzá Lakatos Péter.

A dékán bízik abban, hogy a régizenei előadói gyakorlat idővel része lehet majd a képzésnek is Magyarországon. Jelenleg ugyanis nincs olyan hazai zenei felsőoktatási intézmény, ahol ingyenesen lehetne histrorikus előadásmódot tanulni. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara elkötelezett egy régizenei tanszék alapításában, hiszen több oktató is jártas a szakterületen.

– Debreceni Egyetem –

