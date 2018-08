Debreceni lány lett a közönség kedvence

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ötödik alkalommal rendezték meg a Miss Balaton szépségverseny döntőjét szombat este Balatonfüreden. A miskolci egyetemista, Tóth Lilla Hanna nyerte el a királynői címet, Foczkó Dalma első, míg az angoltanárként dolgozó Bíró Barbara Cynthia második udvarhölgyként ünnepelhetett. A legtöbb szavazatot a mindössze 18 éves, frissen érettségizett debreceni Ludman Fruzsina kapta, őt a közönségtől beérkezett voksok alapján Petri Beatrix követte a második, illetve az idei királynő, Tóth Lilla Hanna a harmadik legtöbb szavazattal.

– Nagyon jól éreztem magam, úgy elrepült ez az egy hét és a tegnap este, mintha öt perc lett volna. Négy tourban kellett helyt állnunk; először egy Miss Balaton egyenöltözékben, majd jött a fürdőruhás vonulás, ezt követte a koktélruhás tour, ahol már mindenkitől kérdeztek is. Végül, de nem utolsó sorban alkalmi ruhában vonultunk végig a színpadon, nem mellesleg ez volt a kedvencem – mesélte izgatottan Fruzsi.

Öröm és boldogság

Az est legvégén derült ki, hogy a 12 döntős lányból kinek a fejére került a Miss Balaton koronája 2018-ban. Előtte azonban kihirdették a közönség díjazottját. Csütörtöktől szombat este nyolc óráig online lehetett leadni a voksokat az általunk legszebbnek ítélt lányra, ám a helyszínen még lehetett szavazni. A zsűri pedig Ludman Fruzsi nevét mondta a közönség díj győzteseként. – Remegtek a lábaim, majd kiugrottam a bőrömből, nagyon örültem és egyben meg is lepett. Messziről érkeztem, nem volt túl sok meghívott vendégem sem, nem buzdítottam az embereket a közösségi felületeken, szóval hihetetlenül boldog vagyok – nyilatkozta Fruzsi.

Biro Barbara Cynthia, Tóth Lilla és Foczkó Dalma | Fotó: magánarchívum

Hozzátette, a családjával még Balatonfüreden maradnak, pihennek pár napot, majd csak a hét közepén indulnak haza.

A 18 éves lány idén már az iskolára és a tanulásra koncentrál, jövőbeli tervei közt két nyelvvizsga és a pszichológia szak elvégzése szerepel. – Egyelőre a pihenésre fókuszálok, igyekszem levonni a tapasztalatokat, visszanézem majd a showt és akkor tudni fogom, hogy min kell még javítanom. Majd új lendületet veszek a következő megmérettetésre: a nagybetűs életre – mondta Fruzsi.

Tanulság

– Nagyon fontos, hogy pontos legyek, és az időmmel gazdálkodjak. Amikor dolgozom vagy figyelek egy feladatra, akkor csakis odakoncentráljak. Egyébként ezért sem lehetett nálunk telefon, hogy mindig az adott dologra tudjunk fókuszálni és jól szervezettek legyünk. Nagyon hálás is vagyok, mert a verseny megtanított arra, hogy az idő nem játék – fogalmazott Fruzsi. Majd hangsúlyozta: – Nagyon megszerettem a lányokat, bárki nyerhetett volna közülünk. Mindenki sokoldalú volt és gyönyörű. Örülök, hogy ilyen lányokkal köthettem barátságot, hiszen ez a verseny egy nagy család és most már elmondhatom, hogy én is ehhez a családhoz tartozom – nevette a lány.

– Nagy Dóra –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA