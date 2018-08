Debreceni lakások, befektetési céllal

Több mint 1000 bérbeadót kérdezett meg a Rentingo.com arról, hogy hol és hogyan hirdetik meg kiadásra kínált lakásukat. A felmérésből kiderült, a gyermekkel vagy kisállattal rendelkezők, illetve a dohányosok vannak a legnehezebb helyzetben, ha bérleményt keresnek.

Még hagyományos oldalakon

A lakáskiadás a tulajdonos számára egy bevételszerzésre irányuló üzleti tevékenység, ezért nem mindegy, hogy a bérbeadó mennyi időt és energiát fordít a kiadási folyamatra, mennyi idő alatt találja meg a megfelelő bérlőt. A válaszadók háromnegyede még a hagyományos online hirdetési oldalakon hirdet, de a megkérdezettek fele már használja azokat az új generációs, speciálisan bérbeadással foglalkozó online piactereket is (például Airbnb, Rentingo, Spotahome), amelyek ellenőrzött és biztonságos környezetben hozzák össze a bérbeadókat a bérlőkkel. A megkérdezettek ötöde vesz igénybe ingatlanközvetítőt, és kezd visszaesni a Facebook csoportok népszerűsége is.

A bérbeadók 75 százalékánál 5-nél több érdeklődő jelentkezett a hirdetésre, 42 százalékuk pedig 10-nél is több jelentkezőt kapott. Utóbbi adatok a hagyományos online hirdetési oldalakon közzétett lakásoknál jellemzők, de a nagy számú érdeklődő nem mindig előny a hatékonyság szempontjából: a kutatásban résztvevők a hívások több mint felét komolytalannak ítélték. A hirdetők kétharmadát annak ellenére is hívogatták ingatlanközvetítők, hogy a hirdetésben egyértelműen jelezték, hogy nem kérik ingatlanügynök segítségét. Ráadásul a bérbeadók 57 százalékát 3-nál is több ingatlanügynök hívta fel.

Diákoknak szívesen

A bérbeadók számára a legidőigényesebb folyamat az ingatlan megmutatása, amivel sok időt töltenek el, hogy ki tudják választani a számukra megfelelő bérlőt. A tulajdonosok fele maximum 3, míg 40 százalékuk 4 és 10 közötti bérlőjelöltnek is megmutatja a lakást. A tulajdonosok közel kétharmadával többször is előfordult, hogy komolytalan érdeklődőnek mutatták meg lakásukat, amit utólag felesleges időtöltésnek ítéltek meg.

A lakások 81 százaléka a meghirdetéstől számított 1 hónapon belül kiadásra kerül, a legkeresettebb 11 százalék viszont 1-2 napon belül találja meg a bérlőt. A tulajdonosok döntő többsége jelöl meg kizáró okot a bérlőjelöltekre vonatkozóan. Legnagyobb elutasítottsága a kisállattal költözőknek van, de a dohányzók és a kisgyermekes családok számára is lényegesen kevesebb bérlakás érhető el. A külföldiekkel szemben a bérbeadók negyede elutasító, míg a diákok a felmérés szerint a kedvelt bérlők közé tartoznak, a tulajdonosok alig 13 százaléka zárja ki őket az érdeklődők közül.

Nem mindegy, mennyi idő

– Ma már a bérbeadók számára is egyre fontosabb a hatékonyság. Akik nem szeretnék igénybe venni az ingatlanközvetítők szolgáltatását, azok egyre nagyobb számban próbálják ki a lakáskiadással foglalkozó új generációs online piactereket, mert egyáltalán nem mindegy nekik, hogy mennyi munkaóra ráfordítással találják meg a megfelelő bérlőt. A Rentingo olyan online piactér, ahol garantáljuk a bérbeadók számára, hogy nem kapnak kéretlen telefonhívásokat ingatlanközvetítőktől, mivel csak olyan jelentkező kapja meg az elérhetőségüket, akinek a bemutatkozását a bérbeadó előzetesen megnézte. Mivel nincsenek kéretlen telefonhívások, és nem kell komolytalan érdeklődőknek megmutatni a lakást, ezért az új generációs piactereken sokkal hatékonyabb a lakáskiadás folyamata – mondta el Danóczy Balázs ügyvezető.

Nagy kereslet, kis kínálat

Debrecenben rengetegen vásárolnának befektetési céllal lakásokat, hogy aztán kiadva biztos bevételhez juthassanak.

Aki reális piaci áron hirdeti az ingatlanát, az hamar bérlőre talál, mert a felvételi ponthatárok közzététele után még inkább mozgásba lendült piac, hiszen ez az időszak jelenti a fő szezont”

– hívja fel a figyelmet Baráth Norbert, a Duna House egyik debreceni irodavezető franchise partnere.

– Jelenleg 1500-2500 forint per négyzetméter áron szokták meghirdetni a lakásokat, természetesen ez függ attól is, hogy milyen állapotban van a lakás, milyen a felszereltsége, illetve hol található az ingatlan. Egy újkerti panelházban 85 ezer forintért pár nap alatt gazdára lel a bérlemény, de ha ennél magasabb árat szeretne kapni a bérbeadó, akkor bizony hetek telhetnek el, míg sikerül kiadni. A legnépszerűbbek természetesen a bútorozott egyetem közeli lakások, de az utóbbi időben virágzik a belvárosi ingatlanok piaca is. Ezeket jellemzően külföldi diákok tudják megfizetni, a magyar egyetemisták inkább bevállalják – főleg a villamosvonalak mentén – a viszonylagosan nagyobb távolságokat, ha cserébe 10-20 ezer forintért olcsóbb bérleményt találnak – ismertette az ingatlanpiaci szakember.

HBN

