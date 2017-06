Debreceni küldöttség Paderbornban

A társaság 25 éve alakult, míg Debrecen és Paderborn között 23 évvel ezelőtt született testvérvárosi megállapodás. A társaság megalakulásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a cívisvárost képviselte a Debreceni Népi Együttes és a Bürkös zenekar is, illetve a Debrecen Dixieland Jazz Band is fellépett. A város főterén tartott néptánc- és folklórbemutató keretében a paderborniak ízelítőt kaptak a hungarikum debreceni párosból és a magyar csörögéből is.

A június 24-én rendezett díszvacsorán német európai parlamenti és országgyűlési képviselők is részt vettek, valamint jelen volt Györkös Péter, Magyarország berlini nagykövete és Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul is.

HBN

