Debreceni koncerttel a tehetségekért

A rendezvény életre hívója a Magyar Református Szeretetszolgálat, a koncertre jegyet váltók a Nyilas Misi Ösztöndíj Programot támogatják, melynek célja a tehetséges és nehéz körülmények között élő diákok megsegítése.

– A tehetséggondozás az egyházban azt jelenti, hogy a talentumot, az Isten ajándékát nemcsak felemlegetjük, hanem annak a kibontakozásában segítenünk kell – hangsúlyozta köszöntőjében a tehetséggondozás fontosságát dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

A Lords of the Organ nevet viselő koncerten újrahangszerelt klasszikus darabok mellé egy zenei idegenvezetést is kap a nagyérdemű. Rákász Gergely történetekkel, eligazító megjegyzésekkel viszi közelebb a komolyzenét a közönség soraiban ülőkhöz.

– Az volt az alapkoncepciónk, hogy ha az orgona a hangszerek királya, akkor a lordok azok, akik körülülik. Bach természetesen minden évben kap teret ennél az „asztalnál”, de mindig olyanokat ültetek mellé, akik ahhoz az évhez valamilyen módon kötődnek. 2018 elkényeztet bennünket, mert rengeteg évfordulónk van – mondta el a hangverseny kapcsán az orgonaművész, s azt is elárulta, hogy többek között a 340 éve született Vivaldi, vagy épp Gershwin dallamai is felcsendülnek majd a Nagytemplomban.

A koncerthez társuló nemes célról Oláh István, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke beszélt:

– A szeretetszolgálat elköteleztet mindenféle generáció, társadalmi réteg felé. Több min 10 éve megfogalmazódott meg annak gondolata, hogy egy olyan programot hozzunk létre, ami kifejezetten a tehetséges fiatalok támogatását célozza meg. Több mint háromszázan voltak már érintettek ebben a programban.

A Nyilas Misi Ösztöndíj Program támogatottja volt Litvák Lili is, aki 13 éve karatézik, az ösztöndíj jóvoltából jutott el nyáron két felkészítő táborba, továbbá a versenyekre való utazások díjára is fordítottak az ösztöndíjból, így mérettethette meg magát Ausztriában is, ahol első helyezést ért el.

