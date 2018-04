Debreceni koncertajánló: minden ujjunkra juthat egy zenei stílus

április 6., péntek

17 óra: Lévai Balázs: Beállás – Roncsbár

Lévai Balázs számos kulturális témájú tévéműsor, interjú, film készítése és Lovasi András életrajzi könyvének megírása után új műfajba vágott: tavaly ősszel jelent meg az első regénye. A Beállás – Ponyvarákenrol egy igazi ponyvaregény a magyar backstage-ek világáról. A művet a szerző Debrecenben is bemutatja. A belvárosi bárban ott lesz vele Ganxsta Zolee és Big Daddy Laca, a Tankcsapdából Lukács, Fejes és Sidi, valamint Jámbor József, színész, rendező, műfordító. A vendégekkel Burai Árpád az FM90 Campus Rádió műsorvezetője beszélget. A diskurzus után fél kilenctől fellép Ganxsta Zolee és a Kartel, – előzenekar az Uzipov lesz, majd R’n’B zenékkel zárul a buli.

20 óra: Blues From Hell – Ifjúsági Ház

A Club Akusztik soros alkalmán a közelgő magyar költészet napját (április 11.) is megünneplik. A Blues From Hell zenekar koncertje előtt Buglyó Máté és Kerekes Levente játszik versmegzenésítéseket. Utóbbi a 2017-es „Kedv, remények, trillák…” tehetségkutató legjobb előadó kategóriájának nyertese. A koncert szünetében a DebreSlam tagjai szórakoztatják szövegeikkel a közönséget. Az este fő együttesével egy utazáson vehetünk reszt az 1920-as évektől a West Coaston keresztül napjainkig. Többek között Little Walter, William Clarke, MuddyWaters, RodPiazza, Eric Clapton dalokat hallhatnak a résztvevők, akiket jótékonykodásra is biztatnak a szervezők. Kétszáz forint adományozással bárki támogathatja a Böjte Csaba atya által alapított Gyergyószárhegyi Kájoni János Gyermekotthon kis lakóinak debreceni táboroztatását.

23.30: Tesco Disco – Nagyerdei Víztorony

Brit invázió a Nagyerdőben, azaz Tesco Disco Debrecenben, a Víztoronyban!

április 7., szombat

21 óra: Synema – Incognito

A „synth” és „cinema” szavakból, electronic-downtempo fúziós zenéből, valamint gyulai és környékbeli jóbarátokból 2014-ben jött létre a Synema. A házi legendárium szerint egy moziban tartották az első próbákat. Zenéjüket ambient, trip-hop, drum n’ bass elemek színesítik, főleg „manuális” hangszereken előadva. 2016-ban bekerültek a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás Programjának legjobb 25 induló zenekara közé. 2017 őszén megjelent hatszámos lemezük.

21 óra: Ismerős Arcok – Roncs­bár

április 9., hétfő

17 óra: Závada Péter – Roncs Szélárnyékában – Csokonai Színház

Závada Péter az Akkezdet Phiai hiphopzenekar Újoncaként vált ismertté. Költőként 2012-ben kiadott, Ahol megszakad című kötetével debütált, ezt három évvel később követte a Mész című. 2017-ben jelent meg legújabb, Roncs szélárnyékában című könyve, mely eltávolodik a személyes traumákat feldolgozó versbeszédtől.

