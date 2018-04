Debreceni Költészeti Fesztivál: megzenésítve, utazáshoz, kávé mellé kínálva

Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik.”

Dr. Szirák Péter ezen Illyés-idézettel példázta a Debreceni Költészeti Fesztivál szervezőinek indíttatását a programot bemutató pénteki tájékoztatón.

Dr. Szirák Péter | Fotó: Derencsényi István

Mint azt a kurátor magyarázta: „Egy magyar klasszikus verssor elhangzása olyan varázskört hoz létre, ami átmenetileg megvédi a lelket minden külső támadástól. Bárkit megkérdezünk biztosan tud legalább egy sort idézni Petőfitől. Vagyis van egy fontos közös bennünk: a versek beleivódnak a szívünkbe, a kimondásuk pedig közösségteremtő.”

Társas versbefogadás

A rendezvényt április 9-e és 11-e között tartják a város különböző kulturális intézményeiben, de szokatlan helyszíneket is bevonnak azért, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a versfogyasztást, minél többekkel megismertessék a befogadás élményét. Mint azt az irodalomtörténész hangsúlyozta a versek felfedezése nem feltétlenül magányos cselekedet. – Azzal, hogy szavalunk kapocs keletkezik az író, a hallgatóság és a beszélő között – ezt már Komolay Szabolcs kulturális polgármester mondta. Kifejtette: Április 11-én, József Attila születésnapján a megyeszékhelyen nem csak a magyar költészetet, hanem Debrecen szabad királyi várossá nyilvánítása okán a város napját is ünnepeljük. Hiszek a sorsszerűségben, nem véletlen, hogy összefonódik ez az ünnep: Debrecen fontos szerepet tölt be a magyar irodalomtörténetben. Az egyik szervezési vezérfonal, az előző évekhez hasonlóan idén is az volt, hogy minden korosztály találjon hívogató programot magának.

Komolay Szabolcs | Fotó: Derencsényi István

Nyolc helyi kávézóban és cukrászdában jár a kért finomság mellé egy idézetnyi lelki táplálék is – tudtuk meg Pogrányi Pétertől. Az eseménysor szervezője szólt a programokról: rendeznek szavalóversenyt, Borbély Szilárdra emlékező szimpóziumot, valamint pódiumbeszélgetéseket Závada Péterrel, Háy Jánossal, s újraindul a szavaló színészekkel teli Versvillamos.

Vers(enyek)

A szervezők két páláyzatot is hirdetnek a fesztivál kapcsán. A kamerát kedvelőknek szól az egyik. Az indulónak rögzítenie kell, ahogy elszavalja kedvenc versét. A 2 percnél nem hosszabb felvételeket a jelentkezőknek a saját Facebook-oldalukon kell közzétenniük április 8-án, a linket pedig egy üzenetben elküldeniük a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Facebook-oldalára.

A másik megméretés általános iskolás korú résztvevői a Méliusz Petőfi Emlékkönyvtárába küldhetik a április 10-ig a vers ihlette szövegtárgyakat, alkotásokat.

Programok

április 9., hétfő

11 óra: Bábeliáda – interaktív fordítói játék középiskolásoknak – MÉLIUSZ Központi Könyvtára

17 óra: „Meglepetés e költemény…” – a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársainak felolvasó-szavaló estje – DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár, Tárgyaló

17 óra: Roncs szélárnyékban – kötetbemutató beszélgetés Závada Péterrel – Csokonai Színház, Balett-terem

április 10., kedd

14 óra: „Valami helyet” – szimpózium Borbély Szilárd verseskönyvéről – MÉLIUSZ Központi Könyvtára

17 óra: Borbély Szilárd emléktáblájának leleplezése – Debreceni Egyetem Botanikus kertje

17 óra: Lélekmelengető – versek – A DEENK és a Zeneművészeti Kar közös koncertsorozatának következő alkalmán a klasszikus zenei művek között a legszebb magyar költemények hangzanak majd el – DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár előtere.

18 óra: Az idő türelme – Heller Zsolt könyvbemutatója – MÉLIUSZ Központi Könyvtára

19 óra: A Led zenekar koncertje – MÉLIUSZ Központi Könyvtára

április 11., szerda

10 óra: Bolondo-zoo – Újhelyi Kinga és Szabó Krisztián zenés műsora gyerekeknek Kovács András Ferenc megzenésített verseiből – MÉLIUSZ Központi Könyvtára

16 óra: Szívlapát – színházi est a Szívlapát című kortárs versantológia nyomán – Horváth Árpád Stúdiószínház

17 óra: Szívlapátolás – Pogrányi Péter beszélget Mercs Jánossal, az előadás rendezőjével és Áfra János költővel – Horváth Árpád Stúdiószínház

19 óra: Portrébeszélgetés Háy Jánossal, a XII. Deszka Fesztivál díszvendégével – Horváth Árpád Stúdiószínház

