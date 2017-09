Debreceni élelmiszeripari cég az ország élvonalában

Az Országházban megrendezett eseményt gyakran a Magyar Gazdaság Ünnepének is nevezik, hiszen rendre a gazdaságot mozgató, innovatív, többségében hazai piacra termelő vállalkozások nyújtják be pályázataikat, megméretve új, vagy már meglévő termékeiket. A díjazottak között elismerést kapott a debreceni Mar-Ne-Váll Kft., amely panírozott húskészítményeivel a debreceni élelmiszeripar egyik meghatározó szereplője. A cég többek között olyan termékcsaláddal is rendelkezik, amely Ripp-Ropp márkanéven már 30 éve sikerrel szerepel a magyar piacon. Tapasztalataikból építkezve alkották meg az immáron többszörösen díjazott formabontó és magas hozzáadott értékű termékcsaládjukat, a Party Miiix termékeket. A mix kiszerelésű, több típusú terméket rejtő frappáns csomagolásuk ebben az évben már a PAKK csomagolásdizájn versenyen is előkelő helyezést ért el. További különlegesség, hogy a termékcsalád tagjai hozzáadott szószokat is tartalmaznak, amelyek ízvilága különleges kombinációt alkot a csomagolásban található falatok ízesítésével.

A cég tulajdonos-ügyvezetője, Markovits László véleménye szerint, jövőjük a magas minőségű, magas hozzáadott értékű élelmiszerek gyártásában rejlik, innovációs tevékenységüket is ennek a gondolkodásmódnak rendelik alá. Vállalatuk ebben az évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre, arculatukat, csomagolásaikat megújították, és a közeljövőben kapacitásbővítést is terveznek megvalósítani.

