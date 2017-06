Debrecenen át vezet az út Tokióba

Tizenöt versenyszámmal bővül a 2020-as, tokiói nyári játékok programja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezető testületének döntése nyomán. A végrehajtó bizottság többek között ahhoz adta hozzájárulását, hogy kosárlabdában programba kerüljön a 3×3-as változat. Thomas Bach NOB-elnök úgy kommentálta a változásokat, hogy az új versenyszámokkal az olimpia fiatalosabb és városiasabb lesz, ez a két tényező egyértelműen jellemzi a 3×3-at. Ez a döntés újra ref­lektorfénybe helyezi Debrecent, ugyanis az európai kvalifikációs torna – a férfiak és a nők számára egyaránt – a 2019-es debreceni kontinensviadal lesz. Egyértelmű, a NOB illetékeseinek döntését a játékosok és csapatok mellett a Hajdúságban is kirobbanó örömmel fogadták. A 3×3 debreceni helyzetéről és a 2020-as olimpiai kvótát jelentő Európa-bajnokságról beszélgettünk Becsky Istvánnal, a debreceni 3×3-as események főszervezőjével.

Brand lett

– A nemzetközi szövetség részéről az első megkeresés, hogy rendezzünk 3×3-as tornát, 2014-ben jött. Hirtelenjében azt sem tudtuk, miről van szó, fogalmunk sem volt, hogyan kell megrendezni ezt a szabadtéri kosárlabdát, ami leginkább a streetballhoz hasonlít. Azt éreztem a legelején, hogy igazából a FIBA-sok sem tudták, konkrétan mit akarnak. Nagyon izgultam a debütáló, 2015-ös rendezvényeink előtt, kíváncsi voltam, a debreceniek mennyire lesznek befogadók az új sportággal kapcsolatban. Szerencsére a cívisvárosban a kezdetektől fogva nagyon nagy népszerűségnek örvend a 3×3, rendre zsúfolt telt házak előtt játszhatnak a csapatok – elevenítette fel a múltat a sportvezető, aki elárulta, miért állt ki az új sportág mellett.

– A kosárlabdázás szeretete győzött meg arról, hogy ezt nekünk csinálnunk kell. Korábban rendeztünk három utánpótlás Európa-bajnokságot kosárlabdázásban, amelyek után mindig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Kicsit úgy éreztem, ezt már rutinból meg tudjuk oldani, ezért új kihívásként arra jutottam, ki kell próbálnunk magunkat más helyzetben is. Először a kollégáim túlnyomó többsége visszalépésnek élte meg, hogy az 5–5 elleni kosárlabda Eb-k után 3×3 tornákat rendezünk. De miután mi lettünk a World Tour-sorozat egyik állomása, s visszatérő eseményekről beszélhettünk, így már mindenki kezdte kapizsgálni a lényeget. A nagy áttörést az elmúlt év hozta meg, közel 2 millióan látták a debreceni meccseket a Face­bookon és a Youtube-on, csak rajtunk keresztül majdnem 5000 szállodai foglalást hajtottak végre a résztvevők, s nem beszélve az állandó telt házas versenynapokról. A 3×3 igazi brand lett Debrecenben.

Amikor a FIBA 3×3-as szakágának vezetője tavaly előtt arról beszélt, hogy a sportág hamarosan bekerülhet az olimpia programjába, sokak túl optimistának tartották Kamil Novákot. Most kiderült, a cseh sportvezető jól látta a jövőt.

Egyre népszerűbb

– Nagyon jóban vagyok Kamil Novákkal, s így ismerem a gondolkozását. A röplabda és a strandröplabda párhuzamából akart kialakítani valamit, egy olyan sportágat, ami a kosárlabda „kistestvére” lehet, s egyszer bekerülhet az olimpia műsorába. A tengerentúlon rengetegen űzik és kedvelik a 3×3-at, aminek a népszerűsége hihetetlen módon nő az egész világon. Ami fontos, olyan országokban is felkapottá vált, amelyek nem tartoznak a nagy kosaras nemzetek közé, hiszen 2-3 jó játékossal sikeres lehet bárki. Erre jó példa a magyar női vonal is, hiszen a debreceni kötődésű Medgyessy Dóra által vezetett csapat Európa-bajnoki címet szerzett tavaly Bukarestben. Bízom benne, hogy 2019-ben, az Európa-bajnokságon a férfi és a női gárdánk is harcban lehet az olimpiai kvalifikációért. Ez óriási lehetőség a csapataink számára, amit az illetékesek is éreznek. Erre példa, hogy a szövetség tavaly 20, míg jövőre 100 darab 3×3-as pályát vásárolt az önkormányzatoknak. Debrecenben már átadtunk egy játékteret az Oláh Gábor utcai sportkomplexumban, de terveink szerint még 4-5 pálya épül szerte a városban idén – sorolta a tényeket Becsky István.

Csakis a Nagytemplom előtt

A debreceni utánpótlás Európa-bajnokságok és a World Tour küzdelmei zsúfolt lelátók előtt zajlottak az elmúlt években. De vajon lesz lehetőség arra, hogy még többen lássák a 3×3-asok meccseit a jövőben?

– Március óta kéthetente tartunk szervezőbizottsági ülést, s az egyik fő témánk, hogy miként tudnánk a befogadóképességet növelni. Véleményem szerint az idei rendezvényekre még nem módosítunk, ugyanolyan lelátókat létesítünk, mint tavaly, azaz 1100 néző foglalhat helyet a pálya körül. De a következő szezonra próbálunk terjeszkedni, egy-két alternatív ötlet már kidolgozás alatt van, szeretnénk a duplájára növelni a lelátót. Nem egyszerű a helyzet, mert azon nem szeretnénk módosítani, hogy Debrecen jelképe, azaz a Nagytemplom ott van a centerpálya palánkja mögött. Mindig is büszkék voltunk arra, hogy nálunk egy tradicionális, történelmi jelkép és egy új sportág találkozott, illetve egységet alkotott – fogalmazott a hajdúsági kosárlabdázás meghatározó alakja.

– Boros Norbert –

A pályaavató mellett azt is bejelentették, hogy 2019-ben Debrecen rendezheti meg a felnőtt Eb-t.

Nemrég ért véget a főtéri kosárdzsembori, nehéz volt elengedni, de valahogy majdcsak kibekkeljük a következőig. A FIBA hivatalos 3×3-as csatornája remek összefoglalót töltött fel a 3×3-as World Tourról, rajongóknak nagyon ajánlott megnézni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA