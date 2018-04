Debrecenben több baba született

Az elődök által kitaposott utat tartják követendő példának, és a továbbiakban is azon szeretnének járni a debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet dolgozói – hangsúlyozta dr. Póka Róbert, az intézet igazgatója a DAB-székházban tartott tudományos ülésen. Mint kiderült, ma már egyre szerteágazóbb ez a tudomány, így a különböző szakterületekre külön orvosok kellenek, egy személy nem tudja az egészet összefogni.

Támogatják a hallgatókat

– Munkánk folyamán arra törekszünk, hogy a leendő orvosoknak minél nagyobb tapasztalata és tudása legyen. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra, így az általános orvosi kar hallgatói rengeteg időt töltenek el orvosaink mellett. Emellett segítünk a diplomamunkák és a tudományos diákköri konferenciákon részt vevő pályamunkák elkészítésében is. Előbbiből 47, utóbbiból 57 született az évek során – részletezte.

Fotó: Derencsényi István

Hozzátette, az intézet munkatársai az oktatóanyagok, tankönyvek írásából is kiveszik a részüket, emellett számtalan posztgraduális képzés zajlik náluk, amelyeket nemzetközileg is elismernek. Ennek eredményeként a megszerzett tudást külföldön is kamatoztathatják. Mindemellett, az országban egyedüliként a debreceni intézményen belül lett önálló tanszék a nőgyógyászati onkológia.

Szakmailag jeles

Az utóbbi néhány évben az intézet orvosainak nevéhez számtalan közlemény és publikáció is fűződött, amelyek egyre csak emelkednek. Ráadásul nemcsak hazai, hanem rangos külföldi folyóiratokban is olvashatóak a tanulmányaik. Az igazgató hozzáfűzte, Debrecenben nőtt a születések száma, ezzel egy időben azonban sikerült a császármetszések számát a többi egyetemi kórházétól eltérően 40 százalék alatt tartani, valamint megőrizték a Bababarát Kórház címet. A jövőben pedig szeretnének beszerezni intenzív és rehabilitációs ágyakat, valamint anyaszállót építeni.

BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA