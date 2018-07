Debrecenben mutatkozik be az SOS Gyermekfalvak

Ma 23 ezer gyermek nem a vér szerinti szüleivel él. Az SOS Gyermekfalvak csaknem 400 gyereknek ad családot nevelőszülőknél. Többségük elhanyagolás, bántalmazás, a szülők szenvedélybetegsége, betegsége miatt kerültek gyermekvédelmi gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak mintegy 70 éves múltra visszatekintő nemzetközi szervezet. Öt kontinensen 134 országban van jelen, Magyarországon 1983 óta működik.

Az alapítvány többségében magán- és vállalati adományokból tartja fenn magát, a 400 gyermek felneveléséhez azonban stabil és kiszámítható egzisztenciális háttérre van szükség. A fiatalok fejlesztőprogramok, táborok és kulturális programok révén is esélyt kapnak az SOS-től, hogy bepótolhassák az életükből addig kimaradt dolgokat. A családjuktól elszakított gyerekekkel pszichológus foglalkozik, hogy feldolgozhassák az őket ért traumákat.

Az SOS két éve új adománygyűjtési formát vezetett be. Az utcai egyéni adománygyűjtés egy közvetlen párbeszéden alapuló adománygyűjtési forma, amikor megbízott adománygyűjtők (a „facerek”) az utcán szólítják meg a járókelőket, bemutatják nekik röviden az SOS Gyermekfalvak tevékenységét, és felkérik őket támogatónak. 2017-ben megközelítőleg 10 ezer emberrel beszélgettek az SOS Gyermekfalvak munkájáról és a gyermekvédelembe kerülő gyerekekről, és 1000 új támogatót szereztek.

Az SOS Gyermekfalvak most Debrecenben is keresi facereit, akik segítenének, hogy az alapítvány továbbra is otthont adhasson a 400 gyereknek. A facerek az SOS Gyermekfalvak pólóját viselik, így könnyen felismerhetőek, nem fogadnak el sem készpénzt, sem tárgyi adományt.

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségen:

E-mail: balazs.gyuricza@sos.hu

Telefon: +36 20 319 2432

