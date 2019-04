Debrecenben már 2099 van, és közben nem öregedtünk

Szerdán reggel biztos, ami biztos, megnéztük a szerkezet másik oldalát is. Nos, az is 2099-et mutat, úgyhogy ily módon is „bizonyságot nyert”: év végén, nyolc hónap múlva, szilveszterkor már átlépünk a 2100. évbe – az óramű alapján.

Fotó: Vass Attila

Vagy persze az is lehet, hogy az időmérő önállósította magát, és immár egyfajta időkapuként funkciónál, mintegy párhuzamos idősíkot alkotva a földi valósággal. Sőt: Debrecenben tehát megvalósult az időutazás! A szerda reggelünk pedig vidáman kezdődhetett.

VA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA