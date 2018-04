Debrecenben készültek az Eb-re a tőrözők

Az idősebb korosztály legjobb tőrözői gyűltek össze múlt hétvégén Debrecenben, a Békessy Béla vívócentrumban. Ismét a cívisváros adott otthont ugyanis a veterán válogatott edzőtáborának. Még 2013-ban vendégeskedtek először a Békessy Béla Vívóklub otthonában a legkiválóbbak, akik azóta évről évre visszajárnak. Az összetartáson természetesen részt vett a Békessy vb-győztes vívója, dr. Szentkirályi István is.

Csák Attila, a Magyar Vívó Szövetség Veterán Bizottságának tagja ezúttal is kitett magáért, alaposan megizzasztották egymást a résztvevők, akik, mint kiderült, a májusi Eb-re készülnek.

– Hollandiában rendezik a veterán csapat Európa-bajnokságot május 8-tól 13-ig, jelenleg erre készülünk. Sokadik éve járunk Debrecenbe edzőtáborozni a Serra-fivérek és a Békessy Béla Vívóklub meghívására. Mindig nagyon remekül érezzük magunkat a cívisvárosban, a vívóterem minden igényt kielégít, a feltételek szuperek, egyszóval örömmel látogatunk el a hajdúsági fővárosba. Ilyenkor a tréningek mellett beiktatunk egy-egy különprogramot is, elmegyünk szórakozni, ezzel is építve a csapatszellemet – mesélte mosolyogva a vívócentrum folyosóján Csák Attila vívó, majd azt is kifejtette, mi várható az Eb-n.

– Nyilván mindenki nyerni szeretne, de nem szabad elfelejteni, hogy sok erős csapat van. Tavaly a világbajnokságon a férfi tőrcsapat harmadik lett, ezúttal a kontinensviadalon is a legjobbra törekszünk majd. Nehéz lenne jóslatokba bocsátkozni, mert sokszor iszonyatosan apró dolgok dönthetnek. Annyi borítékolható, alaposan felkészülünk, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni! – jelentette ki a korábbi világbajnok Csák.

Egy biztos, a veteránok ezúttal is elégedetten távozhattak Debrecenből, ahova mindig szívesen várják őket vissza.

– Békessy Béla Vívóklub –

A magyar tőrcsapat Eb-kerete

Férfiak

Fiatalabb csapat (veteran 40-59): Gerzanics Márk, Sághy Ervin, Gombola András, Dékány László, Csák Attila

Idősebb csapat (grand veteran GV, 60+): Péntek Tamás, Szabó Imre, Imreh László, dr. Szentkirályi István, Vadász László

Nők

Fiatalabb csapat (veteran 40-59): Gyurkán Judit, Novoszelszki Andrea, Bernát Andrea, Kósa Judit, Herczeg Krisztina

VISSZA A KEZDŐOLDALRA