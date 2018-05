Debrecenben is mindenki a finom földiepret keresi

A kínálat nagy, egészen apró és nagyméretű eperrel is találkozhatunk az árusoknál.

Abban a legtöbbük egyetértett, hogy nem a méretre mennek a vásárlók, hanem az ízre. Természetesen a java még ezután jön, a Nemzeti Agrárkamara Közleménye szerint a hétvégén már megjelenik a piacokon a magyar szabadföldi szamóca is, addig az olcsóbb görög eperrel, ezer forint felett pedig fóliás magyar eperrel találkozhatunk.

Répási Ákos táplálkozástudományi tanácsadó szerint az eper nagy mennyiségben tartalmaz egészségvédő antioxidánsokat. Kiváló C-vitamin forrás, átlagosan 15 dekagramm fedezi a naponta szükséges mennyiséget.

Megérkezett a tavasz első finomsága, az eper a piacra. A kínálat nagy, egészen apró és nagyméretű eperrel is találkozhatunk az árusoknál. Erdei Attila szerint, akik közel húsz éve foglalkozik árusítással, ízre nincs különbség a kisebb és nagyobb szemű között, csak a mérete más. – Ez józsai eper, ami nálunk nagyon finom, nem rágós, jó kis omlós – dicséri portékáját.

Fontos, hogy hazai legyen

Abban a legtöbb árus egyetértett, hogy nem a méretre mennek a vásárlók, hanem az ízre. – Vettem kis szeműből is olyat, ami íztelen volt, és nagyot is, ami felfújt volt, és az sem volt annyira finom. Én inkább visszatérő vásárló vagyok, veszek egy kisebb adagot, azt megkóstolom, ha finom, akkor inkább onnan vásárolok legközelebb is. A méretétől annyiban függ, hogy nem szeretem a nagyon aprókat, de a nagyon nagyokat sem. Legyen közepes méretű. Fontos, hogy hazai legyen, szeretem a magyar termelők áruit megvenni, ezzel is segítve a hazai piac termelését – mondta lapunknak Daru Andrea, aki egy nagyobb adag epret vásárolt a bevált helyről.

Miért fogyasszunk epret?

Répási Ákos táplálkozástudományi tanácsadót kérdeztük arról, miért érdemes a piros, lédús bogyót fogyasztani.

Fotó: Derencsényi István

– Nagy mennyiségben tartalmaz egészségvédő antioxidánsokat. Az antioxidánsok segítenek a szervezetnek védekezni a szabad gyökök és azok DNS-t károsító hatásai ellen. Kiváló C-vitamin-forrás. Átlag 15 dekagramm fedezi a napi szükséges mennyiséget, a 85 milligrammot.

Gyulladáscsökkentő tápanyagok egyedülálló kombinációját tartalmazza, így hatékony a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, csökkenti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, enyhíti az emésztőszervi problémákat.”

A vizsgálatok szerint az eperben lévő antioxidánsok és fitonutriensek a gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa és a Crohn-féle betegség) kezelésében is hatékony szerepet játszanak.

Persze a földiepret nem csak azért érdemes beilleszteni a mindennapi étrendünkbe, mert egészséges, tápláló és finom, hanem azért is, mert kimondottan kalóriaszegény: 15 dekagramm eper mindössze 43 kalóriát tartalmaz, így ideális választás fogyókúrázóknak is – mondta a szakértő, hozzátéve, ezek a szempontok többnyire a magyar szabadföldi és fóliás eperre vonatkoznak, a kamionban érleltekre nem.

– Kiss Dóra –

