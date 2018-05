Debrecenben is hódít a „hibrid foci”

© Forrás: EA / IGN

Debrecen – Június 23-án immáron 4. alkalommal rendezik meg a Be Your Player elnevezésű hibrid focitornát Magyarországon. A helyszín ezúttal (is) Debrecen és a DESOK csarnok lesz, ahol természetesen hazai csapatként a DVSC eSport is képviselteti magát.