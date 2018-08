Debrecenben ingatlant vásárolni még a BMW gyár építése előtt érdemes megtenni

A BMW gyárban nem a kézi munkaerő fog jelentős szerephez jutni, hanem a mérnökök és a szakemberek. A közeli Miskolcon akadnak diplomás képzések és Debrecen is felzárkózni látszik.

A diplomások érkezése egyet jelent az ingatlanok gyorsabb értékesítésével is, hiszen a közeli városból érkezőknek, de akár a fővárosból érkezőknek is mindenképpen ingatlanra lesz szükségük. A miskolci egyetem műszaki karán évente sokan végeznek mérnökként, nekik ez hatalmas lehetőséget jelent.

Mivel Miskolc nem fekszik túl messze Debrecentől, így az is elképzelhető, hogy a mérnökök csupán bérlési lehetőség után néznek, így elmondhatjuk, hogy a kiadó albérletek is sokkal könnyebben gazdára találnak a gyár felépülésével párhuzamosan.

Az hogy mi fog történni a debreceni ingatlanok árfekvésével, ez is előre megjósolható. Nagy valószínűséggel meg fognak emelkedni az árak, hiszen ahová egy ilyen erős cég érkezik az egyet jelent a bérleti díj növekedéssel is. Debrecen vonzóvá fog válni nagyon sok fiatalnak, akik elképzelhető, hogy a családalapítást is ebbe a városba tervezik. A debreceni fejlődés természetesen egy hatalmas nagy erőfeszítésnek, sok évtizedes munkának köszönhető.

Az ipari parkot már évek óta fejlesztik és erősítik ezáltal a környék infrastruktúráját. A hatalmas keresletnek hála valószínűleg a lakóparkok fejlesztése is újra beindul, hiszen nagyon sok lakásra lesz szükség a közeljövőben, hogy minden igényt kielégíthessenek. Az új építésű lakáspiac ugyan most küzd az ÁFA változás hozta negatív visszhanggal, de még így is sokan fognak új építésű otthont vásárolni.

A koltozzbe.hu ingatlanszakértő szerint is fejlődés várható a debreceni ingatlanpiacon. Már most is számtalan eladó ingatlan közül válogathatnak az érkezők, de az új építésű projektek még színesebbé fogják tenni az ingatlankínálatot. A koltozzbe.hu oldalán már most számtalan eladó új építésű vagy akár használt ingatlan található. Az érkezők kedvükre válogathatnak a tégla és panellakások, valamint az új projektek által kínált lehetőségek között. Emellett természetesen, akik nem vágynak a társasházakba bátran nézzenek szét a családi ház kínálatban.

Itt akár teljesen újszerű házakat is találhatunk most még megfizethető áron. Egy 2014-ben épült családi házat, amely közel 60 négyzetméter, már 14 millió forint környékén meg lehet vásárolni. Ez a ház tökéletes megoldást nyújt a kisgyermekes családoknak, ahol a gyerekek a kertben kedvükre játszhatnak a friss levegőn. Nagyobb, több gyermekes családoknak a CSOK felvétele mellett kedvező lehetőségeket nyújtanak az ikerházak, amelyek között akár 160 négyzetmétereset is találhatunk.

Ennek ára 24 millió forint környékén mozog. Azok a fiatalok, akik pályakezdőként és egyedülállóként érkeznek a BMW gyárba dolgozni, vásárolhatnak kisebb tégla építésű garzonlakásokat is, amelyeket 20 millió forint környékén dobnak piacra. Jelenleg az 1+2 fél és az ennél nagyobb lakásokból szélesebb a kínálat, mint a garzonlakásokból vagy 1 szobás kis lakásokból, ezért akinek ilyen irányú tervei vannak, már most kezdjék el az ingatlan keresést, nehogy hoppon maradjanak.

– PR cikk –

