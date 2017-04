Debrecenbe jön az Ördög

A 2014-es Tíz fekete dal című korong után az idén új lemezzel jelentkezett az Ördög nevű formáció, az idei nótacsokrukat Sötétanyag névre keresztelték el. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Szűcs Péter dobos, Mahboubi Salim basszusgitáros, Szentpéteri Zsolt gitáros, Vörös András énekes és Nagy-Miklós Péter gitáros felállású fogat a Superbutt romjain alakult néhány éve, de a zene és a magyarul megírt dalszövegek is az mutatják, itt egészen másról van szó. Az Ördög pénteki, debreceni koncertje kapcsán szólaltattuk meg Vörös Andrást.

Saját jogon

– Korábban kétszer játszottunk ezzel a formációval Debrecenben, egyszer egy klubbulit adtunk, tavaly pedig a Campus Fesztiválon léptünk fel. Számunkra persze a város nem ismeretlen terep, de az említett koncertek annyiban izgalmasak voltak, hogy egyik helyszínen sem játszottunk még eddig, ahogyan a Kaptárban is először leszünk most. Mindkét buli nagyon pozitív élményeket adott, érdekes volt megfigyelni, hogy viszonylag sokat változott a közönség összetétele. Persze, föl-fölbukkant néhány olyan ember, akik korábban is eljártak még a Superbutt fellépéseire, de nagy örömünkre, nem a nosztalgia dominál az Ördöggel kapcsolatban, hanem az új arcok vannak többségben. Szóval nagyjából 10 Ördög-pólóra jut egy Superbutt, mert ez már természetesen egy új zenekar – fogalmazott.

A frontember elmondta, a mostani csapatával egy másik fázisba léptek a pályafutását tekintve. – Már a banda saját jogán tud létezni, önállóan is elmehet egy turnéra, mert van annyi ember, aki kíváncsi rá. Nyilván még mindig klubzenekar szinten mozgunk, de már kvázi főbandaként tudunk fellépni. Nagyjából azok jönnek el, akik ránk kíváncsiak, ezért a fogadtatásra sehol sem lehet panaszunk. Soha még annyi ember nem énekelte velem a számokat, mint mostanában. Nemrég volt egy pesti lemezbemutatónk, ott telt ház volt és olyan hangulat, hogy mondtam is a mikrofonba: húsz évet vártunk erre. Holott hangsúlyozzuk, ez nem egy sikerorientált produkció – számolt be a közel múlt eseményeiről az énekes. Az Ördögre a zenei sokszínűség mellett a néhol szokatlan, emellett igényes magyar dalszöveg is jellemző. Holott korábban Vörös András sokáig angolul énekelt.

– Nem hiszem, hogy bárki is nehezebben írna szöveget az anyanyelvén, mint angolul. Itt főleg az áthallásos, összekacsintós kifejezésekre gondolok, amitől egy szöveg jó lesz. Amihez szükségeltetik az a közös kulturális háttér, ami összeköt bennünket itthon. Mondjuk ha kimondod Magyarországon, hogy TV Maci, vagy Túró Rudi, mindenki tudja miről beszélsz, de aki nem itt él, az nem értheti, mit jelent ez. Ami a témákat illeti, nálam nem úgy működik ez, hogy leülök egy papír fölé és írok. Inkább várok, hogy beugorjon valami a zenét hallgatván. Sokszor van, amikor elkezdem írni a dalt, hogy még nem tudom, miről fog szólni. De menet közben megérzem, merre is tart a szöveg.

