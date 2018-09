Debrecenbe is eljön a Futball Éjszakája!

A DVSC is csatlakozott a Futball Éjszakája nevű országos rendezvénysorozathoz, amelynek eseménysorozata szeptember 7-én, pénteken délután öt órától este tizenegyig tart. A rendezvényre nem szükséges regisztrálni, a DVSC-bérletek nem érvényesek. Mivel jótékony célú eseményről van szó, mindenkinek támogatói jegyet kell váltania egy jelképes összegért cserébe. A 14 éven aluliak 100 forintos belépőiket keddtől a DVSC Shopban válthatják meg, míg az idősebbek ugyanott személyesen, vagy a Nagyerdei Stadion weboldalán online is megvehetik 500 forintért. Pénteken délelőtt tíz órától az ajándékbolt, 16 órától pedig a Red&White söröző pénztárai is nyitva lesznek.

Aki autó nélkül szeretne kimenni a Nagyerdőbe a péntek esti szórakoztató futballkavalkádra, annak érdemes előre megrendelni, vagy megvenni a támogatói jegyet, esetleg betenni a zsebbe a DVSC-bérletet, hogy zavartalanul utazhasson a DKV járatain 16 és 23 óra között. Vagyis aznap a Loki-bérletek a programra nem érvényesek, de a DKV járataira igen.

Egy kis ízelítő a programból: Xbox-bajnokság, teqball-torna, darts és asztalitenisz bemutató, stadiontúra, közös fotózás a csapattal, dedikálás, Wyrfarkas-koncert Dombi Tibivel és Sándor Tamással, 2×30 perces Piros-Fehér ütközet az NB-I-es keret tagjaival, tizenegyesrúgó verseny szurkolóknak, DVSC-Arad öregfiúk meccs 2×25 percben, Bajnokok Ligáját is megjárt klasszisokkal.

Aki jegyet vált, az a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatja.

