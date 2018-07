Debrecen több területen is példát mutat

A honvédelemre 88 milliárd, a rendvédelemre 64 milliárd, egészségügyre és nyugellátásra 101-101 milliárd, környezetvédelemre 20,1 milliárd, kultúrára 69,5 milliárd költhető el, miközben az államadósság 14,6 milliárd forinttal csökken – részletezte a politikus.

Sok pénz a családokra

Az agrártárcát érintően elmondta: csökken a tartós és féltartós tej áfája jövőre, továbbá el szeretnék érni az öntözéses gazdálkodású területek növekedését.

Mint fogalmazott a politikus, a családtámogatások révén az Emberi Erőforrások Minisztériuma lehet a 2019-es évi költségvetés nagy nyertese. Jövőre 2000 milliárd forint jut családtámogatásra, az összeg duplája a 2010 előttinek, továbbá Európában sehol sincs ilyen volumenű. Több jut iskolák, bölcsődék, óvodák felújítására, emelkedik az eszközbeszerzésekre fordítható összeg is. Havonta 40 ezer forintra nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, és működik a gyed extra is, továbbá a kisgyermekes anyáknak járó adókedvezmények is bővülnek.

– Az átlagbér az elmúlt 6 évben 51 százalékkal emelkedett, munkaerőhiány van, sőt, az idősebb, tapasztaltabb munkavállalók iránti igény is megnőtt, mindezek miatt okafogyottá vált az 55 éven felüliek foglalkoztatására adott kedvezmények. A felszabaduló pénzt is a családokra fordítjuk – részletezte Pósán László, aki számadatokkal is szemléltette a gyermekek támogatását: – A gyermekek ingyenes étkeztetésére 79 milliárdot, ingyenes tankönyvre 11 milliárdot, családbarát szülészetek kialakítására 10 milliárdot, fordítunk, a közoktatásra összességében 15,4 milliárdot tudunk költeni.

Gazdaságban versenyképesség

Fontos az innováció és a technológiai fejlődés ösztönzése, amit a munkát terhelő adók 10 százalékos csökkentésével érnek el, továbbá támogatják a kis- és középvállalkozásokat. Szorgalmazzák a felsőoktatási intézmények és a vállalati együttműködést, amiben – emelte ki a politikus – a debreceni gyakorlat példaértékű.

Az ország minél nagyobb termelő- és jövedelem előállítási képessége miatt a beruházásokra és fejlesztésekre 4000 milliárd forintot költhetnek. A cégeket a nemzetközi piacon is versenyképes helyzetbe szeretnék hozni. Ugyanakkor ösztönzik a más országokból érkező beruházásokat, a vegyesvállalatok alapítását is. Erre ugyancsak jó példaként említette Debrecent Pósán László.

HBN

Pénteken elfogadhatják a központi költségvetést Debrecen - A családok támogatását fókuszba állító, biztonságos költségvetés lesz a 2019. évi. Ezt Pósán László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő mondta a jövő évi, központi költségvetésről a témában szerdán megtartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette: megfelelő mennyiségű tartalékot tudnak kép... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA