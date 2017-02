Debrecen power

A Kósa-éra (1998-2014) elsősorban a sportberuházásokról (Főnix, sportuszoda, jégcsarnok, Nagyerdei Stadion stb.), a nemzetközi sporteseményekről (tucatnál is többet rendeztek 2000 után), az ígéretesen induló, majd lehanyatló Modemről, a részben uniós pénzekből szépült belvárosról, no meg a 2-es villamosról marad meg az emlékezetben. A helyi választók szemében Kósa Lajos a Fidesz egyik erős embereként sok-sok milliárd forint állami pénzt volt képes ide hozni, még ellenzékből is. Tizenhat év alatt jó pár dolgot megváltoztatott, ám egy súlyos kérdőjel a levegőben maradt: frankó létesítményeink épültek, de milyen pénzből fogjuk ezeket megtölteni élettel? Ha Kósa megint ellenzékben lesz, mire megy majd Debrecen?

Az új polgármester alapvetően más karakter. Ami az elődjénél nyers lobbinak, improvizációnak, az érdekek kreatív cseréjének tűnt, az nála szisztematikus, előre megtervezett és mozaikszerű, precízen konstruált kőkemény munka. A FAG, az NI, a Richter bővítése, vagy a Flowserve érkezése 2016-ban már a Papp-éra hatékonyságának eredményei. Ha valaki követi e részsikereket, az láthatja, hogy ezek mind egy pragmatikus stratégia állomásai. Egy olyan stratégiáé, mely szellemi magjának kritikus részét az iparfejlesztés igénye alkotja, mint az erőforrásé, ami nélkül Debrecen nem lehet az, mint aminek látni szeretnénk: a városé, ami kizárólag a maga ura.

– Ratalics László –

