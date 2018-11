Debrecen nyugati határán nincs védőerdő

A magyarországi 09-es levegővédelmi zónát Debrecen és környéke, Hajdúszoboszlóval és Ebessel együtt alkotja. A cívisvárosban három mérőállomás méri a légszennyezettséget. Közülük a Klinikán lévő lényegében egyfajta háttérállomás, mely a levegő általános állapotát rögzíti; a Hajnal utcai jellemzően a közlekedésből eredő légszennyezettséget mutatja meg; míg a Kalotaszeg téri, családi házas övezetben lévő a lakóövezeti terhelést, elsősorban a fűtésből eredő szennyezőanyagokat méri – derült ki Bognár Rékának, a debreceni polgármesteri hivatal zöldterületi osztálya vezetőjének előadásából, melyet október 26-án a Climathon rendezvényen tartott.

Mint elmondta, a 2-es villamos megépítése már a légszennyezettség csökkentésének jegyében is történt, de a kiskörút kialakításával az autók külsőbb útra terelése is szolgálja ezt a célt. Az egyirányúsítás révén gyorsabban megy át a forgalom a belvároson. Igaz, mindezek hatását egyelőre még nem tudjuk a levegőminőségi mérésekben kimutatni.

Debrecenben a szálló por okoz gondot, s mivel egész Európára jellemző a porszennyezettség, városunk helyzete nem kirívó”

– mutatott rá az előadó. Hangsúlyozta: fontos tudni, hogy egy-egy napon akár többször is túllépheti a határértéket a PM10 szennyezettség. Megnő csúcsforgalom idején, vagy előfordul pillanatnyi túllépés is, mondjuk ha egy kamion megáll és kipufog közvetlenül a mérőállomásnál, vagy valaki avart éget a közelben. Ezek a kiugrások azonban torzítják a méréseket, ezért egy nap (24 óra) átlagát veszik figyelembe. Szmogriadót akkor rendelnek el, ha két egymás utáni napon is meghaladja a napi átlag a riasztási küszöbértéket, ami PM10 esetén 100 mikrogramm köbméterenként. (Az egészségügyi határérték 50, míg a tájékoztatási 75 mikrogramm köbméterenként.)

„Átmosható” új utcák

A cívisváros építési szabályzatában is vannak környezetvédelmi megfontolások; például esetenként fasortelepítési kötelezettség, vagy az új utcákat az uralkodó szélirány figyelembe vételével kialakítani, úgy, hogy a szél „átmoshassa” azokat. Buszsávok kialakítása, a tömegközlekedésben részt vevő új járművek EURO 5 és 6-os motorral felszereltsége, mind több kerékpárút létesítése szintén fontos elemei a levegő védelmének – sorolta a szakember.

Problémaként említette, hogy a város nyugati részén nincs védőerdő, így a földekről, az autópályáról akadálytalanul sodródik be a szálló por.

SzT

Riadók, évről évre

A debreceni levegőben a PM10 napi átlaga 32 mikrogramm volt köbméterenként 2015-ben, és ebben az évben 39-szer lépte túl a szennyezettség az egészségügyi határértéket. Emellett az ózon esetében volt 8 órán át tartó túllépés 35 alkalommal. 2015-ben háromszor rendeltek el szmogriadót, mindegyiket a Hajnal utcai mérőállomáson mért értékek alapján.

2016-ban a PM10 napi átlaga 34 túllépést mutatott, a nitrogén-dioxidé két alkalommal volt határérték fölött, és kétszer adtak ki riasztást a szmog miatt.

2017-ben a PM10 tekintetében 35 túllépés fordult elő, szintén a Hajnal utcai mérőállomás adatai alapján, de abban az évben a legmagasabb értéket a Kalotaszeg téri állomás rögzítette. A nitrogén-dioxid egy alkalommal volt tűréshatár fölött, az ózon pedig augusztusban mutatott a legnagyobb koncentrációt, hőségriadó idején. Tavaly kétszer került sor szmogriadóra.

Mi micsoda?

Egészségügyi határérték: tartós egészségkárosodást nem okoz, ezen határt az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani.

Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot az illetékes önkormányzatnak tájékoztatnia kell.

Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget. Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.

