Debrecen neve mellé felkerült a Mercedes-csillag is

REFORM néven magyar fejlesztésű, Mercedes-Benz alvázra épülő elővárosi autóbuszt mutatott be az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. Budapesten. A tizenkét típusból álló termékcsalád újabb tagjának, a Mercedes-Benz REFORM 501 LE-nek a leleplezése mellett bejelentették, hogy az ITK Holding Zrt. és annak leányvállalata megkezdte a Mercedes-Benz Sprinter kishaszonjárművek alapjaira történő fejlesztéseket is, amely alapján későbbiekben a kisebb járműkategóriákban is a hazai autóbuszgyártás meghatározójává válhat. Az ITK Holding leányvállalata szerződés kötött az Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Cívis Ház Zrt.-vel a cégcsoport jövőbeni fejlesztéseihez szükséges ingatlan megvásárlásáról a Déli Ipari Parkban.

Fotó: Debreceni Városháza

Mercedes-Benz alvázra épülő 12.490 milliméteres, 2 ajtós, alacsonypadló-belépésű (low entry) REFORM 501 LE elővárosi busz megfelel a legmagasabb környezetvédelmi és emissziós normáknak, a most bemutatott jármű egy 260 kW maximális teljesítményű EURO6-os dízelmotorral, és 6+1 fokozatú automata váltóval szerelt, az alváz műszaki kialakítása pedig tartalmazza a Mercedes-Benz autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs rendszereket, valamint az ITK Holding Zrt. által fejlesztett távoli fedélzeti diagnosztikai és kontroll-eszközöket, ami üzemelési, működési adatokat szolgáltatva lehetővé teszi a járművek távoli ellenőrzését – mondta Kossa György, az ITK Holding elnök-vezérigazgatója.

A közleményből kiderül, Jörg Schmidt, a Mercedes Hungária Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy nemcsak az autóbuszgyártásban működik együtt a Mercedes és az ITK Holding. A Mercedes-Benz Sprinter alvázát felhasználva a kishaszonjárművek területén is megkezdik a közös munkát.

Fotó: Debreceni Városháza

Papp László polgármester arról beszélt, hogy a Határ úti Ipari Parkban működő kisszériás fejlesztő és gyártó központ után új időszámítás kezdődik az ITK Holding és a város együttműködésében. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyta és aláírta azt az adásvételi szerződést, mely egy új, már a sorozatgyártásra épülő gyárhoz szükséges húsz hektáros ipari terület értékesítésére vonatkozik – olvasható a Debreceni Városháza közleményében.

– Debrecen neve mellé felkerült a Mercedes-csillag is – mondta Papp László.

Palkovics László miniszter a bemutatón úgy fogalmazott: a kormány célja az, hogy a magyar buszparkot hazai buszokkal újítsák meg, és ehhez kiváló partner az ITK Holding.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA