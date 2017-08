Debrecen-Moszkva a Wizz Air új útvonala

A Wizz Air első menetrend szerinti járata Debrecenből 2012-ben szállt fel, és azóta a légitársaság folyamatosan bővítette debreceni hálózatát, amely mára hét országba kínál hét alacsony viteldíjas útvonalat. 2015-ben a Wizz Air egy Airbus A320 típusú repülőgépével bázist nyitott Debrecenben, amely 100 millió dolláros befektetést jelentett a régióban. Az elmúlt 12 hónap során a WIZZ 275 000 utast szállított alacsony viteldíjas debreceni útvonalain, amely 12%-os éves növekedésnek felel meg. A légitársaság működése idén több mint 200 helyi munkahelyet támogat, stimulálva a légi ipart, a közlekedést, a turizmust és a vendéglátóipart a régióban.

Az új debreceni járat már a harmadik oroszországi útvonal a WIZZ egyre bővülő magyar hálózatában. A 2013-ban indult napi Budapest-Moszkva járat mellett nemrég szállt fel az első gép Budapestről Szentpétervárra. Ezáltal fejlődik a Magyarországra irányuló turizmus is, amint egyre több utazó fedezi fel hazánkat akár egy több várost érintő utazás során a Wizz Air alacsony viteldíjainak köszönhetően.

Fotó: Miskolczi János © Fotó: Miskolczi János

Magyarország hazai légitársaságaként a Wizz Air két magyar bázisról, Budapestről és Debrecenből üzemeltet járatokat összesen 12 repülőgéppel, melyekhez két újabb budapesti gép csatlakozik 2018-ban, 5,5 millióra növelve az ülőhelykapacitást a magyarországi útvonalakon.

Az elmúlt 12 hónapban a Wizz Air több mint 4 millió utast szállított magyarországi útvonalain, ami 17%-kal több, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. Az idén induló 15 új járattal, amelyet 2 további követ 2018-ban, a WIZZ hazai hálózata már 73 útvonalat kínál két magyarországi repülőteréről.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: “Budapesti hálózatunk idei hatalmas növekedését követően örömmel jelentem be legújabb, régóta várt útvonalunkat Debrecenből is. A Debrecent Moszkvával összekötő, hetente kétszer közlekedő járat tovább stimulálja a gazdasági, kereskedelmi és üzleti kapcsolatokat a két ország között, és abban is biztosak vagyunk, hogy alacsony viteldíjaink még több látogatót vonzanak majd Hajdú-Bihar megyébe, erősítve a turizmust és a vendéglátóipart a régióban. Továbbra is elkötelezettek vagyunk magyar ügyfeleink iránt, és folyamatosan fejlesztjük egyre növekvő alacsony viteldíjas hálózatunkat.”

Dr. Papp László, Debrecen polgármestere hozzátette:

Debrecen fejlődésének egyik motorja a Debreceni Nemzetközi Repülőtér.”

“A Wizz Air, mint a város stratégiai partnere a légiközlekedésben, dinamikus növekedési pályára állította a repülőteret, amely jelentős hatással van Debrecen gazdasági életére. A Wizz Air első menetrend szerinti járatának évében 50 ezer utasa volt a Debreceni Nemzetközi Repülőtérnek, míg 2017-ben várhatóan elérjük a 320 ezres utaslétszámot. Ezzel párhuzamosan évi 10% fölötti növekedést produkál a debreceni turizmus, amely szoros összefüggést mutat a légitársaság járatfejlesztéseivel. Ezt támasztja alá, hogy a Wizz Air által idén márciusban indított, Tel-Avivba közlekedő járatnak köszönhetően már májusban a legjelentősebb küldő ország a debreceni turisztikai piacon Izrael volt. Az új moszkvai járattól is azt várjuk, hogy jelentős mértékben hozzájárul Debrecen és a régió gazdasági, turisztikai és tudományos kapcsolatrendszerének fejlődéséhez” – fogalmazott Papp László.

Herdon István, a Debrecen Airportot üzemeltető Xanga Cégcsoport elnök-vezérigazgatója elmondta: „A Debrecen Airport nevében nagy örömmel fogadjuk, hogy 2017. december 18-án elindul a várva várt Debrecen-Moszkva járat, amelyet stratégiai partnerünk, a Wizz Air fog üzemeltetni. Az Oroszországba tartó kelet-magyarországi, kárpátaljai, partiumi és kelet-szlovákiai utazók számára mostantól tovább bővül a közvetlen járattal elérhető desztinációk száma a Debrecen Airportról és ezután könnyebben eljuthatnak a világ legnagyobb országának a fővárosába. Az orosz üzleti utasok, turisták és diákok számára pedig ezután közvetlen járatot biztosítunk Debrecen városába és a gazdag wellness, rekreációs és kulturális kínálattal rendelkező kelet-magyarországi régióba.”

– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata –

A Wizz Airről

A Wizz Air Közép- és Kelet-Európa legnagyobb diszkont légitársasága, jelenleg 85 darab Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, több mint 500 útvonalat kínál 28 bázisról, 142 desztinációra, 43 országban. A Wizz Airnél mintegy 3300 szakember biztosítja a magas színvonalú szolgáltatást és a nagyon alacsony árakat, aminek köszönhetően a 2017. március 31-én zárult pénzügyi évben 23,8 millió utas választotta a légitársaságot. A Wizz Airt a Londoni Értéktőzsdén jegyzik “WIZZ” kóddal, szerepel az FTSE 250 és az FTSE All-Share tőzsdei indexekben. A Wizz Air rendelkezik a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) üzemeltetés-biztonsági auditjának (IOSA) regisztrációjával, ami a légiközlekedési iparág legmeghatározóbb biztonsági elismerése. A világ egyik vezető légiipari kiadványa, az Air Transport World szerkesztősége, valamint a Centre for Aviation (CAPA), a légiipari információk és elemzések vezető független szolgáltatója is a Wizz Airnek ítélte a 2016 Diszkont Légitársasága címet.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA