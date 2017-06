Kellemetlen meglepetés várta a Jerikó utcára hazatérő idős nőt

Kellemetlen meglepetés fogadta a bő hetes klinikai kezeléséről hazatérő Tömöri Imrénét. Az Újkerti Lakótelepen, a Jerikó utcán élő 92 éves asszony ugyanis azzal szembesült, hogy a tízemeletes ház külső szigetelését ezekben a hetekben végző munkások – távollétében és engedélye nélkül –, külső állványról kibontották az erkélyét két oldalról védő nagy üveglapokat és az azokat tartó vaskeretet.

Engedély nélkül védtek

Az idős nő az erkélyen állva lapunknak elmondta: nagyjából egy évtizede azért szereltette fel 40-50 ezer forintért a vastag, hálós, katedrál üvegeket, mert egyrészt az esővíz onnan nem kifelé, az utca felé folyt, hanem be a szobájába. Másrészt erős szelek idején nem lehetett az erkélyen tartózkodni.

– Szabad ilyet csinálni? – kérdezte az idős nő, miközben a gyorsvágóval levágott vaskereteket és az azokból kitört üveg darabjait mutatta. Úgy vélte, hogy a felújítást végző munkások ezzel magánlaksértést és rongálást követtek el. Ugyanakkor a beszélgetés során elismerte, hogy az üvegek rögzítéséhez annak idején nem kért engedélyt.

Addig tart a rend, míg…

Tömöri Imréné arról is beszámolt, hogy a vele egy szinten lakó szomszédja, aki ugyanilyen „üvegkalitkát” csináltatott, nem engedte azt leszedetni.

Én sem járultam volna hozzá, de kihasználták, hogy kórházban voltam. Ezért azt kérem, hogy a kivitelezők azt saját költségükre állítsák vissza az eredeti állapotába

– foglalta össze álláspontját az idős nő.

A panaszos ezután megmutatta a közelmúltban felújított szomszédos 10 emeletes házat is, melyről a munkák idejére leszedték az erkélyek előtetőit, a légkondicionálók külső egységeit, a redőnyöket és az övéhez hasonló szélfogókat. Majd miután a hatóság átvette az épületet, a lakók többsége visszahelyeztette azokat.

Magas rejtett költségek

Az érintett társasház házmestere ezt azzal egészítette ki, hogy amíg a fölötte lakó Tömöri Imréné nem üvegeztette be az erkély oldalát, az ő lakása is beázott. A nő nem tartotta igazságosnak, hogy miközben a 87 lakásos épületben mindössze hat önkormányzati tulajdonú lakás található – így a város csak ennek arányában járul hozzá a költségekhez –, a polgármesteri hivatal az erkély előtetők, oldalfalak, redőnyök, légkondicionáló berendezések lebontását kéri tőlük. Ezek eltávolíttatása, illetve későbbi visszaszereltetése ugyanis egy-egy lakás esetében akár több tízezer forint is lehet – mondta ingerülten.

Molnár Attila, a 45 millióba kerülő kivitelezést végző cég műszaki vezetője hangsúlyozta, hogy nem szerelhetik vissza az asszony erkélyére az oldalfalakat, mert akkor az épületet nem fogja a felújítás után átvenni tőlük a műszaki ellenőr. Azok a lakástulajdonosok, akik nem hajlandók eleget tenni a szabálynak, 50 ezertől 500 ezer forintig terjedő önkormányzati bírságra számíthatnak – tette hozzá.

A főépítész határozza meg a fal színét?

– Azokat, akik például partvissal hadonászva akadályozták a visszabontásokat, beírjuk az építési naplóba, aláíratjuk velük, így az esetleges önkormányzati bírság majd őket terheli – jelentette ki kérdésünkre Mészáros Ernő, az érintett társasház közös képviselője. Hozzátette, a szabály szerint a szigetelés elkészülte után a külső falra nem, kizárólag az erkélyre lehet a kültériket visszarakni, de csak úgy, hogy azok kívülről ne látszódjanak. Erkély előtetőt, oldalfalat legálisan nem lehet visszahelyezni. Mészáros Ernő ugyanakkor furcsállotta, hogy a főépítész személyesen ment ki hozzájuk egy szín­skálával a kezében, és a szomszédos házakat megnézve meghatározta, hogy az ő épületüknek milyen lehet a színe. (A várhatóan június végére elkészülő szigetelés után a ház citromsárgára és halvány barna lesz.)

A hivatal szerint nem illenek a városképbe…

A polgármesteri hivatal azt közölte, hogy azért kérik az engedéllyel nem rendelkező erkély előtetők, oldalfalak, redőnyök, valamint klíma kültéri berendezések eltávolítását, mivel azok a legtöbb esetben nem felelnek meg a városképi elvárásoknak. Kiemelték: a főépítész csak abban az esetben megy ki a társasházak színének meghatározásához szakmai segítséget nyújtani, ha arra a társasházak részéről is igény mutatkozik. A szín kiválasztása – idézzük – „kooperatív folyamat eredménye”, mely a helyszín és a környezet adottságainak mérlegelése mellett alakul ki. Megkérdeztük, hogy a felújítás után ellenőrzi-e a polgármesteri hivatal azt, hogy a lakók engedély nélkül visszarakják-e az előtetőket, oldalfalakat, légkondikat. Az a válasz érkezett, hogy minden alkalommal végeznek utóellenőrzést annak érdekében, hogy a tervben foglalt megoldások maradéktalanul teljesüljenek.

