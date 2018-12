Debrecen is profitálhat

Sikereket hozhat a cím

Eddig 60 város viselhette az Európa Kulturális Fővárosa címet. – A kezdeményezés komoly fejlődésen ment keresztül a 80-as évek óta, amikor még inkább csak egy város művészeti életének megünneplését célozta. Ma már a projektek után az érintettek arról számolnak be, hogy nemcsak sikeres évet zártak, hanem maradandó örökségre is szert tettek – fogalmazott az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.

Sok minden megvalósulhat

Papp László, Debrecen polgármestere így reagált: – A sokoldalúságnak, a fenntarthatóságnak csak egyik ága a gazdasági erő. A másik és bizonyos értelemben még fontosabb – amely szoros összefüggésben van egy város élhetőségével, megtartó erejével –, az a kulturális szféra ereje, sokszínűsége és színvonala. Gazdaság és kultúra párhuzamos fejlődése a fenntarthatóság záloga. Számomra ez volt az egyik hajtóerő ebben a versenyben. Bár nem Debrecen nyerte el az EKF címet, mégis büszkék vagyunk arra, hogy olyan nagy támogatottságnak örvend a pályázat, hogy 2023-ra a programok jelentős részét meg fogjuk valósítani – jelentette be Papp László.

Versenyképes volt az anyag

Méhes Márton, az EKF Debrecen 2023 Programiroda főtanácsadója lapunknak nyilatkozva gratulált Veszprémnek. Aztán azt a csaknem 200 fős debreceni csapatot is méltatta, amely az itteni pályázat kidolgozásán fáradozott az elmúlt években. – Ez volt az a pályázat, amely a legfejlődőképesebbnek bizonyult a második fordulóban – emelte ki. Méhes Márton is úgy vélte, hogy akkor jár el most Debrecen jól, ha sok mindent megvalósít ebből a pályázatból.

Debrecen 2004-ben már kandidált az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyerésére, de akkor Pécs lett a befutó.

OCs

Új kulturális terek tervei

A Debrecen pályázatát készítő szervezet közleményt adott ki a döntés után, melyben egyebek mellett ezt írják: a tervek között szerepel egy olyan Kulturális-Kreatív Fejlesztési Központ létrehozása, amely menedzseli a kultúra és a kreatív szektor fejlesztését; 4 decentralizált közösségi művészeti és kulturális inkubátorközpont kialakítása; 2 tócóskerti hőközpont átépítése, a vénkerti Borsos-villa átalakítása, a Fényes udvar megújítása; továbbá a B24 Galéria átalakításával Nyílt Művészeti Tér és Rezidensközpont létrehozása. Arról, hogy a pályázatban megfogalmazott programok és fejlesztések közül pontosan mit valósítanak meg, jövő év elején döntenek a város vezetői.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA