Debrecen Gladiators: keleti rangadó az elődöntőért

Az arany-fekete együttes elérte a minimális célt a szezonban és bejutott a rájátszásba. Itt viszont nincs könnyű ellenfél. Kálmán Attila fiai az utolsó szalmaszálba kapaszkodtak. Idegenben legyőzték 20-0-ra a Budapest Eagles 2-t az alapszakasz záró fordulójában, ami elég volt ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé jussanak. A Gladiátorok azon a találkozón már szervezettebben játszottak, nem csak a védelem nyújtott parádés teljesítményt, de végre a támadósor is összeszedett volt. Szereplésük olyan jól sikerült, hogy a Magyar Amerikai Futball Szövetségnél Kathy Róbert nyerte el a hét legjobb támadó MVP-je elismerést. Remek formába lendült a Gladiators 2 a negyeddöntő előtt.

A Nyíregyháza Tigers számít az idei Divízió II. favoritjának. Nem hiába, hiszen az egész sorozatban a szabolcsiak szerezték a legtöbb pontot (167), viszont a védelmük csak a keleti csoport legjobbja. A teljes mezőnyt nézve a harmadik a nyíregyházi defense 33 kapott pontjával. Fiataljainak a fejlődése viszont figyelemre méltó. Irányító és elkapó poszton is tele vannak tehetségekkel. Inkább a védelemben vannak tapasztaltabb, fizikálisabb játékosok, de már ott is megcsillogtatta tudását néhány ifjonc.

Az alapcélunkat teljesítettük a rájátszásba jutással

– mondta Kálmán Attila, a Gladiators 2 vezetőedzője. – „Nehéz szezonunk van a rengeteg sérülés miatt, úgyhogy már ezzel is elégedettek vagyunk. A Nyíregyháza egyértelműen a bajnokaspiráns idén a Divízió II-ben, így nyilván ők a találkozó esélyesei. Mi igyekszünk majd felszabadultan játszani, nem lesz rajtunk a győzelmi kényszer. Az alapszakaszban néha emiatt túl görcsösen is játszottunk, most ez nem lesz. Élvezni fogjuk a meccset az ország talán leghangosabb szurkolótábora előtt.”

A Nyíregyháza Tigers-Gladiators 2 találkozó június 18-án 15 órakor kezdődik az NyVSC-pályán.

