Debrecen Gladiators: keleti rangadó a rájátszásért

Túl egy önbizalomnövelő győzelmen: az arany-feketék 67-12-re verték a TD Store Eagles-t. Ezzel a sikerrel a Gladiátorok egyértelműen jelezték, hogy idén a döntőig szeretnének menetelni. Egy újabb lépés lehet ebbe az irányba, ha a hét végi meccset megnyerik. A támadóegység eddig remekel. Igaz, eddig Németi Soma irányításával termeli a pontokat a hajdúsági gárda. Ám bebizonyosodott, hogy a Gladiators támadósora több variációs lehetőséget is rejt magában. Boruzs Kevin, Szabó Bálint és Kovács Ádám révén például több tehetséges elkapó is segíti az irányító munkáját. A védelem pedig az elmúlt két összecsapáson is remekelt, és ha ezt a fejlődő formát fenntartja, akkor valóban, akár a fináléig vezethet az út a Gladiátoroknak. Egy biztos, ha a Tigriseket is megverik a cívisvárosiak – ami eddig még nem sikerült –, akkor bejutnak a rájátszásba.

Szintén a döntőbe jutás a célja a Nyíregyháza Tigers csapatának is, amely eddig egy győzelemmel és egy vereséggel rendelkezik. Viszont amennyiben ismét kikapnak, búcsút mondhatnak az idei álmoknak. A szabolcsiak legutóbb otthon 51-0-s vereséget szenvedtek ugyan a Budapest Cowbells ellen, de a történethez tartozik, hogy több játékosuk sérülés, illetve betegség miatt az utolsó pillanatban kiesett. Köztük az első számú irányítójuk, Dobránszky Joel. Ettől függetlenül a védelem tele van HFL-edzett játékosokkal, így a Gladiators támadósora most is egy nehéz kihívás előtt áll.

„Jól haladtunk az edzéseken, egyre stabilabbak a játékosaink, értik és érzik is a rendszerünket” – mondta Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője.

A kísérletezést sajnos továbbra sem fejeztük be, ki kell próbálnunk játékosokat új posztokon is. Ezzel elsősorban a hatékonyságot szeretnénk javítani. Azt remélem a meccstől, hogy a támadó és védő csapatunk felnő a speciális csapategység hatékonyságához.”

A Gladiators-Nyíregyháza Tigers mérkőzés október 21-én, vasárnap 14 órakor kezdődik Nyírábrányban, a Határőr úti sportpályán. A belépés ingyenes.

