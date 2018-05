Debrecen első magyar nyelvű újságját ünnepelték

A szerkesztőség, ahol Ady Endre és Móricz Zsigmond is dolgozott, a mai Dósa nádor tér 7. szám alatti épületben működött 1843 és 1902 között. Sikeres volt, mert arról szólt, amit olvasni akartak az emberek – hangzott el az emléktábla megkoszorúzásakor. Ezt követően a résztvevők a Kossuth utcán Ady egykori kedvelt helyére, a volt Angol Királynő Szálló épületébe sétáltak a tanácskozásra.

Ott Papp László polgármester arról is beszélt, hogy a két várost kulturális, gazdasági, turisztikai és vallási gyökerek és kapcsolatok is összekötik egymással. A mostani 60–70 kilométeres távolságuk megtételének ideje hamarosan 20 percnyire rövidülhet, hiszen 2020-ig a magyar határig mindenképpen kiépül az autópálya.

Fontos az is – húzta alá Papp László –, hogy Debrecen a 2023-as Európa kulturális fővárosa cím elnyeréséért beadott pályázati programjában, valamint nyerés esetén a megvalósításában is jelentős szerepet és együttműködést szán Nagyváradnak. Ebben a közös szereplésben a Latinovits Színház működtetésében is teret kap a testvérváros, ugyanis az intézmény kulturális bölcsőként és a határon túli teátrumok bemutatkozási helyeként is kíván funkcionálni.

Ezt követően Tőkés László EP-képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy ne csak a múltunk legyen közös, hanem a jövőt is együtt építsük. Hiszen Nagyvárad is a reformáció egyik bástyája, és remélhetőleg az Európai Unió közösségének értékrendje is segíti a kapcsolatok javítását. Beszélt arról is, hogy fideszes EP-képviselőként nagyon közel áll hozzá Hajdú-Bihar megye, a Debreceni Egyetem és a Tiszántúli Református Egyházkerület is.

Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesterének magyar ügyekkel megbízott tanácsosa ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy 3 éve Nagyvárad volt a debreceni utazási vásár díszvendége, és ez sokat lendített a város idegenforgalmán is. Nagyvárad teljes mértékben támogatja Debrecent az Európa kulturális fővárosa cím elnyerése érdekében. Hiszen ha Debrecen nyer, annak a két város régiói is nyertesei lesznek – mutatott rá a tanácsos.

