Debrecen az ötödik legjobb szelektáló

Az elmúlt évben Tura lakói gyűjtötték a leghatékonyabban szelektíven a tejes és gyümölcsleves kartondobozokat, ami jól mutatja a környezetvédelmi edukáció szemléletformáló hatását. A Galga-völgyi kisváros lakossága olyan nagy városok lakosainál is eredményesebben szelektálta ezt a 95 százalékban újrahasznosítható értékes hulladékot mint Pécs, Paks, Veszprém és Debrecen. Habár összességében jelentős mennyiséget gyűjtöttek, Budapest zöld szemléletű lakói a középmezőnyben szerepeltek, de még így is megelőzték Székesfehérvár és Kecskemét lakóit abban a rangsorban, amely egy lakosra vetítve vizsgálja a szelektíven gyűjtött és újrahasznosított karton italosdobozok mennyiségét. Ha Magyarország minden településén olyan hatékonyan gyűjtenének szelektíven az italoskartont, mint Turán, akkor minden évben több mint 100 ezer fát menthetnénk meg a kivágástól.

Átlagosan 60 darab

Magyarországon minden évben 580 millió darab (közel fél milliárd) tejes és gyümölcsleves kartondoboz kerül forgalomba, ami azt jelenti, hogy az ország minden lakója átlagosan 60 darabot használ el ebből a csomagolóanyagból. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) idén ismét elkészítette a „leghatékonyabban szelektáló városok” rangsorát, amely azt vizsgálja, hogy melyik magyar városban gyűjtik a legeredményesebben szelektíven ezt a hulladékot. A felmérés célja az, hogy segítse és ösztönözze a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen sajnálatos módon az italoskartonok 78-80 százaléka, azaz mintegy 452 millió darab, még mindig a szemétlerakókba kerül az újrahasznosító üzemek helyett.

Több, mint tavaly

Az említett városok lakosai nemcsak hatékonyan szelektálók voltak, de növelték is a tavalyi visszagyűjtési eredményeiket, közülük is a legnagyobb mértékben Pécs lakossága, akik fejenként 37 darab italoskarton-hulladékot juttattak vissza a körforgásba, szemben a korábbi 15 darabbal. Országos szinten a legnagyobb mennyiséget, a 935 ezer kilogramm italoskartont gyűjtő budapesti lakosság ismét a középmezőnyben helyezkedik el annak ellenére, hogy a szelektáló budapestiek fejenként 17 darab, azaz hárommal több italoskartont gyűjtöttek, mint egy évvel korábban. Budapest súlyát az országos szelektív gyűjtési eredményekben jól mutatja, hogy még ez a csekély növekedés is 185 ezer kilogrammal növelte a begyűjtött és újrahasznosított italoskarton-hulladék mennyiségét.

„Az eredményekből pontosan kiolvasható, hogy mely városokat, régiókat érintette nehezebben a kommunális szolgáltatók szervezeti átalakulása, ugyanakkor tisztán látszik az is, hogy azokban a városokban, ahol korábban kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelmi oktatásra, és kialakult már egy szelektív hulladékgyűjtési kultúra, ott a felmerülő kényelmetlenségek nem befolyásolták negatívan a lakosság környezetvédelmi attitűdjét” – mondta Baka Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igazgatója. – „Az IKSZ azért ösztönzi és fordít kiemelt figyelmet a lakosság hulladékgyűjtési szokásainak pozitívan befolyásolására, mert a hulladék értékes anyag, amelynek pazarlása elsősorban a nem megfelelő környezetvédelmi ismeretekre vezethető vissza, és természetesen az emberi lustaságra is, amit egy régebbi felmérésünkben ismertettünk”– tette hozzá.

Akik szelektíven szelektálnak

Az IKSZ rendelkezésére álló adatok alapján a leghatékonyabban szelektáló városok listájának alsóházába olyan városok kerültek, ahol a fejenként felhasznált 60 darab italos karton tizedét is alig gyűjti vissza a lakosság.

Van miben fejlődni

Ez a helyzet sajnálatos módon Kecskeméten (5-6 db), Székesfehérváron (5 db), Miskolcon (4-5 db), Berettyóújfaluban (4 db), valamint a listát záró Komlón, ahol mindössze 3 italoskartont gyűjtött szelektíven a lakosság az elmúlt év során. Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés már 14 éve népszerűsíti az italoskarton-dobozok (tejes- és gyümölcsleves doboz) szelektív gyűjtésének és újrahasznosításának fontosságát. A tejek, gyümölcslevek csomagolásául szolgáló doboz 75 százaléka papír, amely akár 5–10-szer is újrahasznosítható, melynek révén újrapapír termékek (füzet, tojástartó, bútor, kartondoboz) készülhetnek belőle, de ehhez szelektíven kell gyűjteni.

BB

Aki tud, az tud!

A leghatékonyabban szelektáló városok listájának élére az idén Tura került, ahol a lakosság 39 darab italos kartondobozt gyűjtött szelektíven, a fejenként felhasznált 60 darabból. A turaiak után a második legeredményesebb szelektáló közösség a pécsi (37 db/fő), a harmadik a paksi (33 db/fő), a negyedik pedig a veszprémi (31 db/fő) volt, akiket a debreceniek (30 db/fő) követnek.

„Zöld” tettekben mérhető

A szelektív hulladékgyűjtés országos rendszere az elmúlt évben jelentősen átalakult. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által irányított szerkezetváltás révén a korábbi 170 független helyi kommunális szolgáltatóból 20-22 állami regionális szervezet jött létre. E nagyszabású átalakulás révén egyes településeken csökkent, más településeken azonban nőtt a szelektíven gyűjtött italoskarton-dobozok mennyisége.

