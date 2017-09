Debrecen a munka(helyek) szigete

A gazdasági fellendülés törvényszerű velejárója, hogy gyorsan növekszik Debrecen és agg­lomerációjának ingatlanpiaca. A növekedés mértéke azonban továbbra is igencsak komoly eltéréseket mutat. Kistelepülési polgármesterek ezzel kapcsolatos benyomásaira voltunk kíváncsiak, Bocskaikertben, Sárándon és Mikepércsen érdeklődtünk az árakról, a trendekről.

Nem olyan mértékben

Szőllős Sándor, Bocskaikert kormánypárti polgármestere úgy fogalmazott, hogy bár az utóbbi időben náluk is mentek fel az árak, de messze nem olyan brutálisan, mint a megyeszékhelyen.

– Példaként azt mondhatnám, hogy nálunk egy néhány éve 4 millió forintért árult telek ma sem ér 6 milliót. Az építési kedv élénkülése azonban érezhető. Debrecenben olyan ingatlan is aranyáron kelt el, amire korábban senki nem akart társasházat építeni.

A kereslet tehát Bocskaikertben is élénkül, de ezt egyelőre nem követi olyan robbanásszerű áremelkedés, mint a közeli nagyvárosban.”

Miért jó falun élni? Ha egyáltalán jó… Hajdú-Bihar - A városban minden együtt van, ami a kényelemhez kell, mégis mindig akadnak, akik valami másra vágynak. Ha igaz az, hogy vidéken, a kisebb falvakban alig van munkahely, ráadásul a piacon a zöldség vagy a tyúk sem feltétlenül olcsóbb, mint a városban, akkor óhatatlanul adja magát a ké... Tovább a cikkhez

Szántó József, Sáránd független polgármestere egy konkrét példával kezdte:

Most vettünk éppen ingatlant és nem volt drágább, mint korábban.”

– Szerintem majd az autópálya közelsége és a Déli Ipari Park betelepítése hoz ezen a téren érdemi változást. Továbbra is arra számítunk, hogy a gyárak dolgozói közül többen a családjukkal együtt nálunk telepednek le. Márpedig ha nő a kereslet, az húzza magával az ingatlanárakat is az “alvóvárosokban”. Jelenleg egyetlen új ház épül Sárándon, azt is helyi ember építi. Pedig a betelepülőknek köszönhető, hogy kicsit nőtt a településünk lélekszáma.

Folyamatos mozgásban

Az OTP Ingatlanpont adatai szerint a megyeszékhely környéki településeken még olcsóbban lehet ingatlanhoz jutni (erre utalnak egyébként a polgármesterek megnyilatkozásai is), de a be- és kiköltözőkkel együtt az ingatlanárak folyamatos mozgásban vannak. Debrecenben egymást érik az ingatlanfejlesztések: gyárak, irodaházak, ipari parkok, erőművek nőnek ki a földből, ami arra utal, hogy a beruházók komoly potenciált tulajdonítanak a legnagyobb vidéki városnak.

Tíz évnyi átlagkereset kell ahhoz, hogy lakást vehessünk Hajdú-Biharban Debrecen - Budapesten tizenkét, országosan pedig csaknem nyolcévnyi átlagjövedelem kell ahhoz, hogy valaki egy közepes méretű lakáshoz jusson. Ez az arány sokkal rosszabb, mint három éve, a legfőbb ok pedig az, hogy a lakásárak kétszer olyan gyorsan növekedtek ezalatt, mint a magyarországi jövede... Tovább a cikkhez

Megyénk egyébként tavaly az országos összevetésben az ötödik helyen állt 14 százalékos ingatlanár-növekedésével, Debrecen azonban önmagában 16 százalékkal lett drágább egy év alatt. Itt 236 ezer forint az átlagos négyzetméterár, amivel Győr mögött a második. Panellakást 9–10 millió forinttól lehet venni a városban, a kertes házak ára ennek akár a többszöröse lehet. Jelenleg is mintegy 350 lakás épül a megyeszékhelyen, és jellemzően 5–10 és 20–30 lakásos társasházak kivitelezése kezdődik hamarosan.

Elérhető távolságra

Miközben a debreceni ingatlanpiacon befektetési szándékkal külföldiek is megjelentek (főleg román és ukrán magánszemélyek), az albérleti piacot az egyetemisták tartják lendületben. Ezzel egyidejűleg mind többen nézelődnek otthonteremtési szándékkal a környező települések ingatlanjai között is – állapította meg az OTP Ingatlanpont elemzése. A szakértők szerint Ebes, Sáránd, Mikepércs és Bocskaikert (a hajdúvárosokkal együtt) lassan agglomerációs gyűrűt von a megyeszékhely köré. Ezt a folyamatot erősíti az a jelentős különbség, ami a debreceni és a vidéki ingatlanok ára között továbbra is tapasztalható.

Ipari park a kertek alatt

Emelkedtek az árak a mi településünkön is, de azért 4–5 millió forintért Mikepércsen máig jó építési telek vásárolható.”

– Áttörést nálunk a Déli Ipari Park elindulása hozhat, hiszen a Debrecenben lévő park másik vége itt húzódik majd a „kertek alatt” – Tímár Zoltán, Mikepércs kormánypárti polgármestere vélekedett így a Napló érdeklődésére. Ő úgy látja, hogy a válság hatására befagyott építőipari beruházásoknak a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) adott új lendületet, de a felpörgés még csak ezután várható.

– Egyre több az építkezés, olyannyira, hogy a folyamatban lévő szennyvízcsatorna-beruházási programunkkal alkalmazkodni szeretnénk a mind több új potenciális fogyasztóhoz – fogalmazott a fiatal, energikus települési vezető.

– Petneházi Attila –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA