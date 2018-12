DEAC: a Zalaegerszeg ellen küzdenek pontokért a kosarasok

Nagyon fontos mérkőzés elé néz pénteken 18 órától a DEAC kosárlabdacsapata. Berényi Sándor együttese egy győzelemmel újra csatlakozhat a tabella első feléhez, ami nagy lépés lehet a Magyar Kupa-részvételt illetően. Ennek apropóján a deacbasket.hu összehasonlította a két együttest néhány lényeges statisztikai mutatóban, és megnézték, várhatóan kik fognak egymással farkasszemet nézni a pályán.

A támadások rendben

A DEAC 4–5-ös mérleggel a 11., a ZTE 6–3-mal a negyedik helyet foglalja el a tabellán. Mindkét csapat elsősorban hazai pályán nyújt stabil teljesítményt, a két fél közötti különbség eddig az idegenbeli szereplésben van, a hajdúságiak még nyeretlenek otthonuktól távol, míg a zalaiak a fővárosban (TF Budapest) és a legutóbb Sopronban is nyerni tudtak.

A támadásokkal egyik csapatnak sincs gondja, a debreceniek 79.7 pontja az ötödik legtöbb a mezőnyben, a ZTE 79.1-del a hetedik. A nagy különbség a védőoldalon van, a zalaiak 77.6 kapott pontja a középmezőnyben van, míg a DEAC-nál (83.1) csak a sereghajtó TF kap több kosarat.

Boriszov szárnyalhat

Henry Dugat – Dustin Ware: nagyon érdekes párharc lesz az övék, hiszen a két rutinos irányító nagyban meghatározza a csapata játékát. Mindketten képesek labdával és labda nélküli mozgásokból is helyzetet teremteni saját maguknak, de társaikat is előszeretettel szolgálják ki. Ware jóval „labdaigényesebb”, de így is kifejezetten jó százalékkal dolgozik, nem véletlenül a bajnokság második legjobb dobója. Ez a párharc lehet a mérkőzés egyik kulcsa, ám az sem lenne meglepő, ha a mérkőzés jelentős szakaszában nem egymást fognák.

Jahenns Manigat – Bernard Thompson: közös bennük, hogy kicsit a hátvédtársuk „árnyékában élnek”, s bár kvalitásaik alapján mindketten képesek lennének vezérszerepre, ez egyelőre csak időszakosan sikerül nekik.

Milos Boriszov – Dymitro Gliebov: a bajnokság eddigi MVP-je, a ZTE leggyengébb légiósával szemben, ez a párharc első ránézésre elég egyoldalú. Boriszov a legtöbb pontot szerezte eddig az NBI-ben, ráadásul csaknem 8 lepattanójával a csapat legjobbja ebben a mutatóban. Ugyanakkor veszélyes is ez a párosítás, ugyanis Gliebovnak nem sok szerep jut támadásban, így kis túlzással semmi másra nem kell koncentrálnia, mint a montenegrói kikapcsolására.

Amigónak nem lesz könnyű

Ivosev Tamás – Szabó Zsolt: a két egykori magyar válogatott csatája ugyancsak fölöttébb érdekesnek mutatkozik. Szabó kiváló szezont fut, negyven százalék feletti triplázása miatt nem lehet üresen hagyni, így a társaknak is több helye van. Nemcsak rutinja miatt vezére a csapatnak, de a fontos pillanatokban is rendre magára vállalja a dobásokat. Ivosev a 3×3-as kirándulás után kezd magára találni, de a tavalyi szezonban elért MVP címe bizonyítja, hogy még jóval több van benne.

Daniel Amigo – Andrij Agafonov: a DEAC eddig talán a centerposzton a legsebezhetőbb, és ez a ZTE ellen sem lesz másképp. Agafonov talán az egész bajnokság legsokoldalúbb centere, félelmetes fizikai paraméterei mellett a sebessége és a technikai képzettsége is megvan.

A bajnokság legfiatalabb cserepadja a zalaiaké, ennek megfelelően elég hullámzó a teljesítményük. A fiatalok érkezése gyakran alacsony szerkezetre való átállást is jelent, kérdés, mire mennek majd a Boriszov–Ivosev párossal a palánk alatt. A DEAC legjobb hatodik embere egyértelműen Polyák László, de Godwin Omenaka is képes percek alatt rendet tenni a palánkok alatt, ha szükséges.

