DEAC: újabb hatpontos mérkőzés következik

November 5-én rendezték a nemzetközi szünet előtti utolsó találkozót az Erste Ligában, a pihenő utáni folytatásra pedig szerdán kerül sor. A DEAC az UTE otthonába látogat 18 órától.

A debreceniek jelenleg 40 ponttal a tabella negyedik helyén állnak, az UTE 33 egységgel az ötödik, ám egy meccsel kevesebbet játszott, ráadásul nem rossz a mérlege a top csapatokkal szemben. Helytálltak a listavezető FTC és a második Csíkszereda ellen, a Brassó stílusát azonban nem szeretik, mindössze egy pontra futotta a barcasági együttessel szemben – írja a DEAC honlapja.

Szívesen keménykednek

A debreceni srácok jó formában és hangulatban vonultak pihenőre, két mérkőzést nyertek, a szünetet megelőző hét játékosa pedig a négy gólt és egy gólpasszt jegyző Kovács Bronson lett. A lila-fehér együttes is két győzelem után korcsolyázik ki a jégre. Az Újpest kiváló játékosanyaggal rendelkezik, ráadásul kellemetlen stílusú hokit játszanak és a keménykedéstől sem riadnak vissza. Duschek Dávid érkezésével az amúgy is jó erőkből álló lila-fehér keret még tovább erősödött. A Debrecent is megjárt hálóőr egykori klubja ellen pedig nyilván még jobban csipkedi majd magát.

Küzdelmes mérkőzésre számíthat a DEAC, amelyen a kevesebbet hibázó csapatnak lesznek nagyobb esélyei. A tét nem kicsi: akár a dobogós helyét is visszaszerezheti David Musial együttese, nem beszélve az újpestiekkel szemben kivívott előnye megőrzéséről.

HBN

