DEAC: továbbra is a rájátszás a cél

December utolsó hetében mindkét hazai mérkőzését magabiztosan nyerte meg a DEAC kosárlabdacsapata, mely így története során először ott lesz a Magyar Kupa nyolcas döntőjében. A mutatott játékról, a tavalyi év legemlékezetesebb pillanatairól, a legjobban teljesítő játékosairól, edzőként való fejlődéséről és a kitűzött célokról is beszélt a Deacbasket.hu-n olvasható interjúban Berényi Sándor, a gárda vezetőedzője.

„A 2017/18-as idény végén az év legjobb meccsén, hosszabbításban győztük le a Jászberényt, és azzal megnyertük az alsóházat. A múlt heti Pécs elleni sikerrel pedig eldőlt, hogy indulhatunk a Magyar Kupában, ami szintén óriási öröm volt számunkra” – mondta a DEAC trénere, majd arról is mesélt, ő miként élte meg az előző két derbit.

Folyamatos fejlődés

„A két meccs személy szerint nekem abban hasonlított egymásra, hogy mindkét találkozó előtt betegen feküdtem otthon, a Kecskemét ellen még edzést is kellett kihagynom. A legnagyobb különbség, hogy idén nagyobb elvárás volt felénk a győzelem. 2017 végén talán kicsit a várakozások felett szerepeltünk a bajnokság ezen szakaszában, míg most akár állhatnánk előrébb is, de így sem lehet okunk panaszra. Talán még annyit említenék meg, hogy bár folyamatosan telt ház körüli volt az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, a múlt heti két meccsünkön már alig fértek el a szurkolók, akik olyan fantasztikus hangulatot teremtettek, amilyen már nagyon rég nem volt debreceni kosárlabda mérkőzésen” – fogalmazott Berényi.

A cívisvárosiak mestere arról is vallott, szerinte miben fejlődött edzőként 2018-ban. „Jómagam és a kollégáim is folyamatosan fejlesztjük magunkat, ez ezen a szinten azt gondolom, elengedhetetlen. Gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne néznénk meg egy mérkőzést vagy valamilyen szakmai videót, amiből tanulhatnánk, az ember mindig elles dolgokat olyan edzőktől, akik magasabb szinten űzik ezt a szakmát. A személyiségfejlődésem is nyilván egy folyamat, egyre magabiztosabb vagyok, és jobban tudom kezelni azokat a helyzeteket, amik nap mint nap adódnak a munkám során. Úgy hiszem, szakmailag és a személyiségemet tekintve sosem fogom tudni azt mondani, hogy akkor most kész vagyok, ezekben folyamatosan fejlődni kell!”

Sok függ a sorsolástól

Nemrégiben megválasztották az Év játékosát is a DEAC kosárcsapatánál, ahol úgy látták, Godwin Omenaka volt a legjobb. A beszélgetés során az is kiderült, miért rá esett a választás.

„Ő az, aki a legnagyobb fejlődést mutatta az évben. Az előző szezonja azért nem volt egyszerű, mert új fiúként nem nagyon találta a helyét, előfordult, hogy csak edzhetett a csapattal, de nem játszhatott. Idén már sokkal inkább szerves része az együttesnek, ez a mutatott játékán is látható. Bár a korából adódóan még néha ingadozik a teljesítménye, azonban a benne rejlő potenciált is jutalmaztuk ezzel a díjjal. Isaiah Armwood és Milos Boriszov pedig mindketten olyan produkciót nyújtottak, hogyha a teljes naptári évben a csapattal lettek volna, akkor bármelyikőjük megkaphatta volna az Év játékosa címet, de mivel ez nem így volt, ezért Godwin lett a befutó” – árulta el a Debrecen edzője.

Mi várható a Magyar Kupában, illetve milyen esélyei lehetnek a bajnokságban a DEAC-nak? „A kupában a sorsolást még mindenképpen meg kell várnunk, hiszen leginkább ez befolyásolja az esélyeket, ám azt gondolom, több csapat is van, akikkel felvehetjük a versenyt. Óriási dolog lenne a négy közé jutás, ami egy teljesen semleges pályán nem elérhetetlen, ugyanakkor szerencse is kell hozzá. A bajnokságban az a nehézség, hogy az alapszakasz második felében jóval többet játszunk idegenben, ráadásul a mindig nehéz és fárasztó nyugati túrák még csak most jönnek. El kell kezdenünk idegenben is győzni, mert csak így tudunk bejutni a rájátszásba, de hazai pályán is tartanunk kell az eddigi magabiztos teljesítményünket. A pontvadászat nagyon kiegyenlített, gyakorlatilag egy győzelemre vagyunk az első öt helytől, így akár a felsőház sem lenne egy elrugaszkodott gondolat. Ugyanakkor még egyszer mondom, nagyon sűrű a mezőny, sok minden megtörténhet még az alapszakasz végéig, az Alba Fehérvár meglátásom szerint biztos, hogy el fog mozdulni az alsóházi helyről, míg a Jászberény eddig egy pozitív meglepetése a kiírásnak. A célkitűzésünk továbbra is az, hogy bejussunk a rájátszásba” – fogalmazott Berényi Sándor.

