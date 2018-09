DEAC: tíz góllal nyert a floorballcsapat idegenben

Az előjelek is biztatóak voltak: visszatért a védelembe Burai Péter, valamint mindenki egészségesen és ami még fontosabb, győzelemre éhesen várta a fővárosiak elleni csörtét. A hangulat gyors megalapozása egy szép kontra végén meg is történt: Pál Lóránt góljával hamar megszerezte a vezetést a DEAC. A folytatásban is futószalagon jöttek a debreceni lehetőségek, de még az irányzékkal akadtak gondok. Az Origo 1-1 ellentámadásában is volt veszély, de a védelem állta a sarat. Hogy mégis többgólos előnnyel pihenjen a DEAC, arról Nyisztor Szabolcs tett, aki szünet előtti két gyors góljával háromra hizlalta a különbséget.

A második etap még inkább az egyetemistákról szólt: Hojcska Péter folytatta a gólgyártást, majd Okos Csanád is megszerezte szezonbeli első találatát. Hojcska Péter második góljánál már hattal vezetett a debreceni csapat, megállíthatatlannak tűnt a henger. A folytatásban is a DEAC szurkolók tenyere pirosodhatott a tapsolástól: Fábián Donát, Nyisztor Szabolcs, majd egy öngól is kellett ahhoz, ogy már 9 legyen közte, és még csak a játékidő felénél jártunk. Sok nyitott kérdés nem maradt, már innen, leginkább csak az, hogy sikerül-e tíz gól fölé vinni a differenciát. A fővárosiak ekkor mutattak egy kis karaktert: Lovas Ádám duplázott, de erre ismét volt debreceni válasz Fábián Donát révén. A szünet előtt még Hetei Zsolt is eredményes volt: 10:3-as cívisvárosi előnnyel várhattuk a folytatást.

A záró húsz perc is a hazai környezetben játszó egyetemi csapat akarata szerint alakult: Pál Lóránt használta ki a szezon első DEAC-emberelőnyét. Erre még Csikai Mátyás révén volt az Origónak válasza (4:11). Ezt követően ismét Nyisztor Szabolcs pillanatai következtek: a csíkszeredai csatár ismét duplázott, míg Varga Gergő találata kialakított a 14:4-es végeredményt.

A lefújást követően örömmel nyilatkozott Fábián Donát. „Örülök, hogy sikerült nyernünk. Azt gondolom jól játszott a csapat, mindenki büszke lehet magára. A mérkőzés második felétől meg tudtuk valósítani azt, amit az edző kért. Kíváncsian várom az SZPK ellenni mérkőzést, ami egy teljesen más ritmusú meccs lesz.”

A folytatásban sem unatkozhatnak a debreceni floorballbarátok: igazi klasszikus rangadó következik az SZPK-DESEF Komárom csapata ellen. A péntek esti mérkőzés igazi erőpróba elé állítja majd a DEAC csapatát.

A tények

Salming OB I, 2. forduló:

Origo SE – Debreceni EAC 4:14 (0:3, 3:7, 1:4)

Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok, 80 néző Vezette: Sashalmi Sándor, Szobonya Kornél

A DEAC pontszerzői: Nyisztor Szabolcs (5+0), Varga Gergő (1+4), Fábián Donát (2+1), Hojcska Péter (2+1), Pál Lóránt (2+1), Okos Csanád (1+2), Végh Ádám (0+2)

