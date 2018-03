DEAC: szoros vereség a komáromiaktól

A felfokozott hangulatot vegyes előjelek előzték meg: a debreceniek elszántan készültek, folyamatos edzésben voltak, ám Salló Barna kiválása miatt újra kellett gondolni a sorokat. A komáromi támadók első perctől kezdve igyekeztek zavart okozni a debreceni védelemnek, láthatóan készültek a debreceniek játékából a dunántúliak. Az első gólt is a házigazdák szerezték Velencei Marcell révén. Erre hamar volt válasza a DEAC-nak: Szalóki Nándor avatta fel a hazaiak kapuját. A rangadó már az első harmadban hozott kiállításokat, sőt, hamar 3:3 elleni játékot is láthatott a közönség. Egyenlő létszám mellett a hazaiak szereztek ismét vezetést, amelyre Varga Gergő révén ismét reagáltak a debreceniek. Okos Csanád góljával már a DEAC vezetett, ám a harmad vége előtt egalizáltak a hazaiak (3:3).

A második etap sokáig nem hozott gólt, a védők is igyekeztek blokkolással segíteni a kapusok dolgát. A hosszú gólcsendet a hazaiak törték meg: Tóth Bence volt eredményes. Lendületbe is kerültek a komáromiak, újabb két találattal már tetemesnek mondható különbséget harcoltak ki (6:3). A debreceniek baját tetőzte, hogy ismét emberhátrányba kerültek, ám ekkor a lélektani előny a vendégek javára billent: Varga Gergő, majd Okos Csanád is emberhátrányból szerzett gólt (6:5). Ezt az előnyt sajnos nem sikerült az egyenlítésre kihasználni, és ismét hazaiak szereztek gólt. Az ismételten előnybe kerülő hazaiak a jó napot kifogó Tóth Bence révén ismét visszaállították a három gólos előnyt (8:5).

Az utolsó húsz percben mindent egy lapra feltéve rohamoztak a debreceniek. A kapuban Dorogi Kristóf váltotta dr. Héjja Gábort: az ifjú kapus nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, az általa adott tartásnak köszönhetően megkezdte a felzárkózást a DEAC Varga Gergő révén (8:6). Erre a találatra még volt válasza a hazaiaknak, ám ezt követően szinte felbillent a pálya, a DEAC sorra dolgozta ki a helyzeteket, aminek ismét gyorsan eredménye lett: Balogh Richárd és Szalóki Nándor is betalált. Ismét egygólosra olvadt tehát a hazai előny (9:8), ráadásul még 15 perc hátra volt. Időt is kért az SZPK, rendezték a sorokat a hazaiak, ettől függetlenül a nagyobb gólveszély a debreceniekben volt. Egy elég véleményes büntetőt kaptak a hazaiak, amelyet Dorogi Kristóf hárított, ám ezt követően emberhátrányban kellett támadnia a DEAC-nak. A végén tényleg mindent feltéve rohamozott a cívisvárosi gárda, a komáromiak sokszor megállították a játékot (az órát már kevésbé…), elmaradt büntetőt is számon lehet kérni a játékvezetőkön, de a bajnokság szempontjából is roppant fontos pontszerzés nem sikerült a debrecenieknek.

Elég keserű szájízzel távozhattak így a hajdúságiak: közel voltak a pontszerzéshez, de nem sikerült legalább az egyik pontot megmenteni. Így a bajnokság kimenetelének sorsa már a komáromiak kezében van. A DEAC célja a további 4 mérkőzésen nem más, mint a dobogó bebiztosítása.

A tények

Férfi OB II, 16. forduló:

SZPK Komárom– Debreceni EAC 9:8 (2:0, 1:1, 5:3)

Komárom, Városi Sportcsarnok, 60 néző. Vezette: Görög Tamás, Tóth Krisztián

DEAC-pontszerzők: Varga Gergő (3+0), Okos Csanád (2+1), Szalóki Nándor (2+0), Kovács Gergely (0+2), Balogh Richárd (1+1), Pál Lóránt (0+1), Balogh János (0+1)

