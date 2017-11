DEAC: röpisek, focisták, kosarasok a pályán

NB III – Szépen búcsúzna a DEAC

A DEAC NB III-as labdarúgócsapatának ellenfele a Jászebrény együttese lesz a következő bajnoki meccsen. A találkozó szombaton 13:30-kor kezdődik az egyetemi sporttelepen.

Megye I – Folytatódhat a jó széria

A DASE csapatára egy nehéz erőpróba vár, ugyanis a bajnokaspiráns DVSC II. látogat az egyetemi sporttelepre vasárnap 13:30-kor. A DASE célja egyértelmű: megnehezíteni a kis lokisták látogatását, és a lehető legtöbbet kihozni a mérkőzésből. A DASE jó szériában van, hiszen öt meccs óta nem talált legyőzőre.

Megye II – Hazai pályán az őszi bajnok

A hazai búcsút a DEAC II. is széppé varázsolná. Szombaton a debreceni megyei derbin a Debreceni Sport Club ellen köszönhet el hazai közönségétől Katona László csapata szombaton 17:30-tól a Dóczy utcai sporttelepen. Az idén már találkozott a két csapat egymással, akkor nagyon simán, 6-0-ra győzték le a DSC-t Molnár Mártonék. Egy ilyen arányú hazai győzelemmel most is elégedettek lehetnének a szurkolók.

Férfi kosárlabda – A Falco ellen hazai pályán

A kaposvári bravúrgyőzelem után újabb rendkívül nehéz feladat vár a DEAC kosárlabdacsapatára. Berényi Sándor tanítványai szombaton a bajnokság egyik legerősebb játékoskeretével rendelkező Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttesét fogadják 17 órától az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

– Ha azt a védekezést tudjuk majd nyújtani, mint a legutóbb Kaposváron, és fegyelmezetten, csapatként játszunk, akkor meg tudjuk majd nehezíteni a dolgukat. Nagyon kiegyenlített a bajnokság, újoncként azt gondolom, hogy egyáltalán nem vallunk szégyent, és bár nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében. A teher inkább őket fogja nyomni szombaton – vélekedett a DEAC szombathelyi nevelésű játékosa, Bognár Kristóf.

Női kosárlabda – Budapesti vendégjáték

A női kosarasok Budapesten vendégszerepelnek az amatőr bajnokság piros csoportjában. Az ELTE Fortis elleni találkozó vasárnap 13:30-kor kezdődik.

Női röplabda – Városi rangadó

A DEAC NB II-es röplabdás lányai városi riválisuk ellen játszanak vasárnap. A DEAC – Eötvös DSE mérkőzés 14 órakor kezdődik a DESOK-ban.

Férfi röplabda – Dunántúli vendég

A nők mérkőzése után az NB I-es férfi röplabdacsapat a Pécs ellen lép pályára vasárnap 17:30-tól a DESOK-ban.

– Előre haladunk, alakulunk, ráadásul úgy gondolom, hogy lassan a teljes keretünk csatasorba áll, ami előbb-utóbb győzelmekben is megmutatkozik majd – nyilatkozta az egyelőre győzelem nélkül álló debreceniek edzője, Fodor Antal.

Férfi futsal – Győzni szeretnének

A DEAC férfi futsalosai pénteken 18 órától az Aramis gárdája ellen játszanak az NB I-es bajnokság következő fordulójában a DESOK-ban.

Női futsal – Az első győzelemért

Az NB II-es női csapat a hajdúböszörményiekkel csap össze szombaton 19 órától a DESOK-ban.

Ökölvívás – Egy arany, egy ezüst

Országos bajnok lett Kovács-Nagy Klára, Nagy Kornélia Kitti pedig ezüstérmet szerzett. Kovács-Nagy Klára, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar adjunktusa és a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ senior kutatója, sportszociológus, az NyVSC- Bog Boxing SE ökölvívója.

A sportoló október elején megnyerte a női ökölvívó országos bajnokságot elit kategóriában, 54 kg-ban, így már kétszeres magyar bajnok. 2008 után győzött ismét. Az azóta eltelt időszakban 4-szer volt bronzérmes, a tavalyi ezüstérem után most sikerült felállni a dobogó tetejére.

Nagy Kornélia Kitti a Debreceni Egyetem nemrégiben „Kiváló sportoló” elismeréssel kitüntetett harmadéves gyógytornász szakos hallgatója, többszörös országos bajnok. Az NyVSC- Big-Boxing SE ökölvívója az októberi országos bajnokságon az elit 57 kg-ban lett ezüstérmes.

Fifázz és focizz! – Sportra buzdít

Videojátékban XBOX ONE konzolon és a pályán is összeméri tudását az a 32 csapat, akik beneveztek a “Be Your Player” közösségi versenysorozatra. A mérkőzések november 11-én, szombaton 8 órakor kezdődnek a DESOK-ban. A közösségi versenysorozat célja, hogy kizökkentse az embereket a virtuális térből, és sportra ösztönözze.

