DEAC: parádézó kapusok, szeredai öröm

Élénk szurkolói és médiaérdeklődés kísérte a listavezető Csíkszereda péntek esti, debreceni vendégszereplését. A legtöbben arra voltak kíváncsiak, igazolja-e félelmetes hírnevét az erdélyi alakulat, és abban reménykedtek, hogy a mieinknek hazai jégen sikerül majd visszavágni.

Harapós, kemény hokival indította a meccset a hazai csapat. Egy perc is alig telt el, és Taratukhin máris a büntetőpadra került, az emberfórt pedig keményen megnyomták a mieink. Lakosilnak volt tennivalója bőven, egy kavarodás után négyszer is közbe kellett avatkoznia. A másik oldalon egy gyors kontra nyomán Hetényinek akadt munkája. A hetedik perc táján kezdett éledezni a vendégcsapat, egy darabig oda-vissza hullámzott a játék. 11.26-nál Gecse ült ki akadályozásért két percre, a hazai gárda pedig támadott a vezetésért. Előbb Vuorijarvi bombáját védte Lakosil, majd többször is nagyot fogott ebben az emberelőnyben. A harmad végét megint megnyomta a debreceni alakulat, a 15. percben Kuleshov veszélyeztetett, egy percre rá tömegjelenetek játszódtak le a csíkiak ketrece előtt, de a pakkot nem sikerült bekotorni. 19.04-nél némi nézeteltérés támadt Turcotte és Belov között, inkább az orosz bekk volt a hunyó, de mindketten a büntetőpadra kerültek. 21–9 volt a kapura lövések aránya, ami jól mutatta, mekkora fölényben játszottunk.

Helyzet nélkül előny

Rosszul kezdődött a DEAC számára a 2. játékrész; helyzet nélkül került előnybe a Csíkszereda, 21.16-nál Fodor Csanád lőtt be egy kapu előtt pattogó korongot. A debreceni legénységet nem törte meg a szeredai vezetés, töretlen energiával támadtak tovább. A 25. perc tájékán e létszámegyenlőség mellett is beszorítottuk a harmadába a Szeredát, egyre-másra termeltük a jobbnál jobb helyzeteket, de az egyenlítés csak nem akart összejönni. 30.33-nál végre megtört a jég; nagyszerű debreceni támadás bontakozott ki, Kovács Bronsontól Izacky, majd Turcotte volt a korong útja, aki teketória nélkül Lakosil hálójába vágta. A 12. percben a hazai gólszerző Papp Szabolccsal szólalkozott össze, de az affért megúszták szóbeli feddéssel. Nem sokkal később egy újabb villámgyors Izacky–Turcotte akció futott végig a pályán, a vendégek védelme csak üggyel-bajjal tudott hárítani. 34.11-nél Kuleshov kapott 2 percet, de a hátrányt tanári módon védekezték le a mieink. 39.19-nél elcserélte magát a Csíkszereda, a technikai kisbüntetés java része áthúzódott a 3. harmadba.

A 3. harmadot az áthúzódó emberfór birtokában viharos támadásokkal indították a mieink. 43 másodperc elteltével Izacky játszotta vissza a pakkot a kapu mögül, ismét Turcotte volt eredményes! A következő percekben magabiztosan hokiztak a mieink, igyekeztek csírájában elfojtani a Szereda próbálkozásait. Aztán fordult a kocka, Kovács Bronsonnak kétszer kellett önfeláldozó vetődéssel tisztáznia. 46.57-nél Részegh Tamás vette fel a korongot, átfűzte magát a mieinken, és betalált. Nem sokkal később a vendégek lőttek egy vasat is, jelezve, hogy nem elégedtek meg az egyenlítéssel. Oda-vissza hullámzott a játék, egy ideig a Szereda hokizott némi fölényben. 51.03-nál Turcotte és Shulakov páros jelenetét 2+2 perces büntetéssel honorálták a játékvezetők. 54.49-nél befúják Hári kicsi kampózását is, a lelátó rosszat sejtett, mert erősen tüntettek az ítélet ellen. 56.11-nél beütött a baj, egy hátvédlövés nyomán volt kipattanó, Papp Szabolcsra nem jutott védő, a vendégek átvették a vezetést. Hét másodperccel később Farkas kapott két percet színészkedés miatt, de érdekes módon Izacky is a büntetőpadra került… 59.05-nél lehoztuk a kapust, 59.40-nél David Musial időt kért, de a csíkiak nagyon rutinosan pergették le az időt.

Végig izgalmas, remek mérkőzést vívott egymással a két együttes, a találkozó kiváló hírverés volt a jégkorongsport számára. A DEAC legénysége nagyszerűen játszott, rengeteg munkát tett bele a mérkőzésbe, rászolgált a pontra, a pontokra, de a sport nem mindig igazságos. Nincs más hátra, a fiúknak mielőbb félre kell tenni a történteket és készülni az újabb rangadóra, az FTC-Telekom ellen.

David Musial vezetőedző is hasonlóképpen látta az eseményeket: „Mindenképpen szeretném kiemelni, hogy ez volt az idény legjobb mérkőzése, tulajdonképpen itt játszottunk a legjobban. A vendégek második gólja előtt volt egy kis hiba, amikor a csíkszeredai játékos vonaltól vonalig vitte a korongot.

Ilyen könnyelműséget nem lehet elkövetni, de ettől függetlenül újra kiemelném, hogy a látottak alapján ez volt a legjobb meccs, amit játszottunk ebben a szezonban.”

A tények

DEAC-SC Csíkszereda 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

Gólszerzők: Turcotte (2), illetve Fodor, Részegh és Papp Sz.

