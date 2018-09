DEAC: öt év után ismét az első osztályban bizonyíthatnak

Hamarosan újabb két DEAC-csapat, a floorballosok és a röplabdások is nekivágnak sportáguk élvonalbeli bajnokságának. Az együttesek felkészüléséről, igazolásairól és céljaikról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a DESOK-ban.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője elmondta, örülnek, hogy a floorballosok és a röplabdások is az első osztályban bizonyíthatnak.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna | Fotó: Matey István

A vezető továbbá reményét fejezte ki, hogy mindkét sportág képviselői jó eredményekkel örvendeztetik majd meg a publikumot.

Bírni fogják

A szezonindító eseményen kiderült, a floorballosok öt év után mérettethetik meg magukat újra az élvonalban. Tavaly a gárda egyetlen ponttal maradt le a második vonal aranyérméről, de így is lehetőség nyílt az osztályváltásra.

Lippai Péter az új mezben | Fotó: Matey István

– Már az előző idény végén jeleztük a szövetségnek, hogy ha feltöltik a bajnokságot nyolc csapatosra, mi szívesen vállalnánk az osztályváltást, amit a többi együttes is támogatott. Szerencsére úgy alakult, hogy elindulhatunk az OB I-ben, ahol korábban hét éven át szerepeltünk sikeresen, például magyar bajnoki címet is ünnepelhettünk 2007-ben. Természetesen kézzel fogható a különbség az első és a második vonal között, de állunk elébe, bízunk benne, stabil középcsapattá válunk, idővel pedig az éremért is harcban lehetünk – fogalmazott a Lánczi András szakosztályvezető.

Lánczi András | Fotó: Matey István

Varga Tibor, a DEAC floorballcsapatának vezetőedzője ismertette, még az előző szezon végén csatlakozott a gárdához, mely később fel is kérte trénernek. – Szívesen vállaltam a feladatot, egy jó szellemiségű, remek képességekkel rendelkező keretet irányíthatok. Sokat edzettünk, úgy hiszem, fizikálisan és lelkileg is bírni fogjuk az előttünk álló kihívásokat – hangsúlyozta a szakember.

Varga Tibor | Fotó: Matey István

A DEAC játékosállománya szinte teljesen egyben maradt, Kovács Gergely és Sallói Barna távozott, ugyanakkor erősítés is érkezett Burai Péter, illetve Szabó Bence személyében. Velük tovább nőtt a variációs lehetőségek száma, a DEAC három sort is ki tud állítani. Az egyetemisták szombaton 14 órától kezdik meg az élvonalbeli szereplésüket a DESOK-ban, méghozzá a Phoenix Wizards ellen.

Nagyágyúk érkeztek

A DEAC felnőtt férfi röplabdacsapata immár tíz éve stabil tagja az NB I-nek. Amint arra Fodor Antal szakosztályvezető rámutatott, a minimális cél továbbra is a tagság megtartása. – Az elmúlt bajnoki évtől a röplabda is TAO-s sportág lett. Ennek hatására fellendült a sportági fejlődés, erősödött a csapatok közötti verseny. A színvonal emelkedését az is garantálja, hogy a szövetség új bajnoki rendszert vezet be az idei évre. Biztosra vehető, hogy óriási versenyfutás lesz a kiesés elkerülése érdekében, kiélezett csaták várhatóak. Mi nem szeretnénk aggódni, éppen ezért megerősítettük játékosállományunkat. Hubicska Patrik és Budai Balázs rutinos NB I-es röpisek úgy döntöttek, nálunk folytatják, ahogyan a két volt válogatott klasszis, Bagics Balázs, valamint Tóth András is elkötelezte magát a DEAC felé. A mezőnyből vélhetően kiemelkedik majd négy-öt gárda, de mögöttük a 6-8. hely megszerzése reális lehet – mondta Fodor.

Fodor Antal | Fotó: Matey István

A röpisek számára október 7-én, Kaposváron indul majd az új pontvadászat.

