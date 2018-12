DEAC: önbizalommal várják a Sopron elleni meccset

Sopronba látogat a DEAC az NB I. A csoportos küzdelemsorozatának 11. fordulójában: a szombaton 18 órától kezdődő találkozó tétje nem kicsi, ugyanis a jelenleg ötvenszázalékos mutatóval álló csapatok közül az egyik óriási lépést tehet a Magyar Kupa-részvétel felé.

Mindkét együttes győzelemmel hangolódott az összecsapásra, a debreceniek a tabella első feléhez tartozó Zalaegerszeget verték meg közel húsz ponttal, míg a soproniak a sereghajtó, eddig nyeretlen TF-Budapest otthonában nyertek a végjátékban – számolt be róla a cívisvárosi klub honlapja. Az egyaránt öt győzelemmel és öt vereséggel rendelkező csapatok jelenleg a 8. és a 9. helyet foglalják el.

„A ZTE elleni meccs előtt volt egy kis szünetünk, illetve ebben az időszakban tovább tudtuk csiszolni a játékunkat. Sikerült nagyon jól felkészülnünk belőlük, és ez szerintem látszott is a játékunkon. A Sopron fővárosi sikere azt gondolom, hogy sokkal értékesebb, mint azt sokan gondolják, a TF kezdi felvenni az A csoport ritmusát, előbb vagy utóbb el fogják kezdeni megnyerni a meccseiket” – mondta el az előző fordulóról a véleményét Velkey János, a DEAC játékosa.

Idegenben is

Az SKC a hajdúságiakhoz hasonlóan elsősorban otthon nyújt kiemelkedőt, és bár az utolsó hazaijukon kikaptak a Zalaegerszegtől, komoly skalpokat gyűjtöttek már be odahaza. Sabáli Balázs együttese hazai környezetben eddig legyőzte a Szombathely, a Kaposvár és a Paks gárdáját, illetve a mezőnyben egyedüliként két vállra fektették a címvédő Szolnoki Olaj KK-t. A statisztika nem a DEAC mellett szól, ugyanis a debreceniek idegenben mind ez idáig még nyeretlenek.

„Sajnos idegenben egyelőre nem jön ki a lépés, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a Szolnok elleni meccs kivételével mindig egyenrangú ellenfelei voltunk riválisainknak, és nem adtuk olcsón magunkat.

Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, a ZTE elleni siker és a mutatott játék önbizalmat ad nekünk, és noha nem lesz egyszerű, de Sopronban megszakítjuk a rossz sorozatunkat”

– mondta a vajkezű hátvéd.

A Magyar Kupán az alapszakasz felénél a tabellán az első nyolc helyet elfoglaló csapat vehet részt, így a bajnoki pontok megszerzése mellett külön pikantériája is lesz a meccsnek.

„Jó lenne, ha ott lehetnénk a kupadöntőn, de nem csupán emiatt szeretnénk nyerni szombaton, idegenben is el kell kezdenünk gyűjteni a győzelmeket. Öt amerikaival állnak fel, akik közül a két hátvédjük a legveszélyesebb, a semlegesítésüket mindenképp meg kell oldanunk. A légiósokon kívül Takács, Dénes, Supola és Molnár is tapasztalt játékosok, így mély rotációval rendelkeznek. A védekezésen és a lepattanózáson lesz a legnagyobb hangsúly, remek volna végre idegenben is egy elfogadható dobóformát kifogni.”

HBN

