DEAC: nyolc felkészülési meccs a nyári programban

Igaz, az együttes tagjai egyéni edzésterveket követve a nyáron sem igazán lazítottak, a java csak július második felében, konditermi edzésekkel kezdődik. Miután a fiúk átestek az ilyenkor szokásos sportorvosi vizsgálatokon és a SET-ben végzett állapotfelmérésen, augusztus 6-án korcsolyát húznak és ütőt ragadnak, kezdődik a hathetes, jeges felkészülés. A második héten már meccsek is várnak rájuk, miután egy rangos, csehországi nemzetközi tornára hivatalos a DEAC. Az együttes Ostravában, a Torax Kupán vendégszerepel augusztus 15-18. között, ahol előbb a házigazda, cseh második vonalas HC Torax Poruba, majd másnap a lengyel JKH GKS Jastrzębie együttesével küzdenek meg csoportjukban. Utóbbival kapcsolatban David Musial vezetőedző elmondta, örül, hogy a lengyelekkel is játszanak egy meccset. – Ez a lengyel együttes hazájában a legmagasabb osztályban szerepel, és nagyon eredményes is. Így ez a találkozó kitűnő alkalom lesz arra, hogy a mi fiataljaink bizonyítsanak” – mondta Dave. A Torax Kupa helyosztóit egyébként augusztus 18-án, szombaton rendezik.

A nemzetközi torna három meccse után idehaza is vár két derbi a csapatra. A DEAC az Erste Ligához ugyancsak a nyáron csatlakozott Vasassal is megmérkőzik. Augusztus 25-én a fővárosban, a Vasas Jégcentrumban, míg négy nappal később, augusztus 29-én Debrecenben vívnak egymással edzőmeccset a felek. Az együttes cívisvárosi bemutatkozására tehát még bő másfél hónapot kell várniuk a jeges drukkereknek.

A felkészülési időszak zárásaként a gyergyószentmiklósi Gyilkos-tó Kupán vesz részt a csapat. A hagyományos tornát ugyanis több év szünet után idén újra megrendezik. Az augusztus 31. és szeptember 2. közötti viadalon a DEAC mellett a tervek szerint további két Erste-ligás csapat is indul. Az egyetemi együttes sorrendben a Csíkszeredával, a házigazda Gyergyói HK-val és a Steaua Bukaresttel is megmérkőzik.

Az Erste Liga küzdelemsorozata mieink számára szeptember közepén rajtol.

– DEAC –

A program

július 22-től – konditermi edzések

augusztus 1-2. – SET felmérés

augusztus 6. – első jeges edzés (Debreceni Jégcsarnok)

augusztus 15-18. – Torax Kupa (Csehország, Ostrava-Poruba)

augusztus 16., 19.15 – HC Torax Poruba (CZE) – DEAC

augusztus 17., 19.15 – DEAC – JKH GKS Jastrzębie

augusztus 18, helyosztók

augusztus 25., szerda – Vasas – DEAC (Budapest – Vasas Jégcentrum)

augusztus 29., szombat – DEAC – Vasas (Debreceni Jégcsarnok)

augusztus 31-szeptember 2. Gyilkos Tó Kupa

augusztus 31., 16.00 – Csíkszereda (RO) – DEAC

szeptember 1., 20.00 – DEAC – Gyergyói HK (RO)

szeptember 2., 16.00 – Steaua Bukarest (RO) – DEAC

