DEAC: nincs pihenő, máris jön az MTK a rájátszásban

Lezárult a kosárlabda NB1/B Keleti-csoportjának alapszakasza, az utolsó fordulóban pedig eldőlt, hogy a DEAC Kamilla Gyógyfürdő első kiemeltként várhatja a rájátszást. Berényi Sándor együttese a nyugati negyedik helyezett MTK-val vív két győzelemig tartó párharcot, melynek tétje az elődöntőbe jutás. Az első találkozóra pénteken 19 órától kerül sor az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.

December elején 4 győzelemmel és 4 vereséggel a DEAC a 6. helyen szerénykedett a bajnokságban. A csapat vezetősége ekkor komoly változtatásokra szánta el magát: az ezt követő egy hónapban három új játékossal erősítették meg keretüket, és az edzői stábot is leváltották.

Megvan a győzelem

13 győzelem és mindössze egy vereség az átalakított gárda mérlege, mellyel sikerült befogni a listavezető Miskolcot, a kedvezőbb egymás elleni eredménynek köszönhetően pedig megszerezték az alapszakasz-győzelmet. – Szabó Miklós érkezése nagyban meghatározza a csapatunk erejét, a palánk alatt mindkét oldalon jóval dominánsabbak lettünk – vélekedett Berényi Sándor vezetőedző. – Velkey János kreativitása is kulcskérdés, ráadásul rá a fiatal-szabály miatt stratégiailag is szükségünk volt rá. Jahmal Jones irányításával jelentően felgyorsultak a támadásaink, ő is hatalmas erősítés volt számunkra.

Összességében sokkal magabiztosabbak lettünk, a meccsek nagy részében uraljuk a játékot, és jóval nagyobb sebességgel is játszunk. Úgy gondolom, hogy ezeknek köszönhető a keleti elsőségünk

– mondta a DEAC trénere.

A rájátszásban a párharcok két győzelemig tartanak, s mindig a magasabban rangsorolt csapatnak van pályaelőnye. Azonos kiemelés esetén az alapszakaszban elért több győzelem számít, ami a DEAC esetében azt jelenti, hogy egyedül a nyugati bajnok Veszprém kezdhetne otthon a hajdúságiak ellen. Nem kaptak pihenőt a csapatok, az MTK elleni első hazai mérkőzésre már pénteken sor kerül. – Nagyon stabil és fizikális csapat az ellenfelünk, a B-csoportban a legmagasabb szerkezettel rendelkeznek. Három 210 centiméter feletti játékosuk is van, de a mezőnyök is jó felépítésűek, ezért kulcskérdés lesz a lepattanó-harc. Régóta együtt játszik a csapatuk magja, évről évre építik a keretet. Szűk rotációval dolgoznak, de taktikailag széles repertoárral rendelkeznek. Nehéz párharcra számítok, ám a célunk egyértelműen a továbbjutás – zárta mondandóját Berényi.

Két évvel ezelőtt a DEAC hajszálnyira volt a feljutástól, akkor egy utolsó másodperces félpályás kosárral kaptak ki a Bonyhádtól a döntő harmadik mérkőzésén, míg tavaly a későbbi bajnok Vasas Akadémiával szemben véreztek el a negyeddöntőben. Mindkét eset kapcsán elhangzott debreceni részről, hogy ha lehetőség nyílik rá, igyekeznek minden feltételt megteremteni az első osztályban való induláshoz. – A cél idén is a feljutás kiharcolása, de mi egyelőre csak az MTK-ra összpontosítunk. A klub vezetése arról biztosította a csapatot, hogy jövőre minden feltétel adott lesz az A-csoporthoz, de nekünk edzőknek és játékosoknak egyelőre nem szabad ezzel foglalkoznunk. Mindenesetre hétről hétre közel telt ház előtt játszunk, látszik, hogy Debrecenben igény van a legfelsőbb osztályú kosárlabdára, mi pedig mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. – zárta szavait Berényi Sándor.

Kiütéses győzelemmel feledtette a múlt heti salgótarjáni fiaskót a DEAC Kamilla Gyógyfürdő, ezzel megnyerte az alapszakasz keleti-csoportját. Kissé nehéz kezdés után Berényi Sándor együttese újra lehengerlően kosárlabdázott a Békés ellen, és végül 57 pontos sikert arattak.

