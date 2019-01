DEAC: nem szabad félvállról venni az utolsó két meccset sem

Már korábban eldőlt, hogy az utolsó két alapszakasz-meccstől függetlenül biztosan a felsőházban folytathatja a DEAC a középszakasz küzdelmeit. Ettől függetlenül az egyetemi együttes keményen megküzd majd a bajnoki pontokért vasárnap 17 órától Dunaújvárosban, és hétfőn 18 órától a GYHK ellen, Debrecenben is. Hiszen nem mindegy, hány bónuszponttal vág neki a jeges legénység a középszakasznak – olvasható az egyetem honlapján.

Nem dőlnek hátra

A DEAC vezetőedzője, David Musial szerint a legfontosabb számukra most az, hogy a legjobb ötben vannak. – Nem szabad félvállról vennünk az utolsó két találkozót sem. Amint ennek a két összecsapásnak vége, egy teljesen új szezon kezdődik. Most azon is dolgozunk, hogy a középszakasz nyolc meccsére összekapjuk magunkat, viszont ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk a Dunaújváros és a Gyergyó ellen. Ezek nem edzőmeccsek számunkra, keményen fogunk küzdeni a győzelemért – jelentette ki a tréner.

HBN

Jégkorong Erste Liga: a középszakasz programja Debrecen - Miután nemrég eldőlt, hogy melyik az az öt csapat, amely az utolsó két-három kör eredményétől függetlenül biztosan a felsőházban folytatja a küzdelmeket, a Magyar Jégkorong Szövetség elkészítette az Erste Liga középszakaszának sorsolását. Nagyszerű alapszakaszbeli teljesítményüknek köszön... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA