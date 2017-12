DEAC: nem lesz ott a házigazda a Magyar Kupán

A kezdésnél beragadtak a debreceniek, de még az első negyedben össze tudták szedni magukat. Sőt, a második negyedre oly módon belelendültek Velkeyék, hogy a vezetést is megszerezték. Aztán jött a második félidő, melyben már tíz ponttal is vezetett a DEAC, ám az utolsó negyedben kezdett egyre inkább magára találni a Bács-Kiskun megyei alakulat, összeszedték a védekezésüket, és meg is fordították a mérkőzést az utolsó két percben.

Fotó: Derencsényi István

– Nem a ránk nehezedő nyomás volt a vereségünk fő oka. Szívből játszottunk, mindent megtettünk a győzelemért, de a negyedik negyedben a Kecskemét „rendet rakott” hátul, s így 79–84-re megnyerte a találkozót – foglalta össze a meccset Jamal Jones, a cívisvárosiak irányítója.

HBN

A tények

DEAC-KTE-DUNA ASZFALT 79-84 (28–28, 26–19, 15–17, 10–20)

Debrecen, 1500 néző. V: Földházi T., Kapitány G., Hervay T.

DEAC: JONES 16/9, Molnár A.7, LILOV 15/12, Farkas 6, ARMWOOD 14. Csere: VELKEY 17/12, Bognár 4. Edző: Berényi Sándor

KTE-DUNA ASZFALT: Pongó 4, Thompson 12/6, DJERASZIMOVICS 23/9, DRAMICSANIN 14/6, Karahodzsics 8. Csere: WITTMANN 17/12, Molnár M. 1. Horváth K. 5/3. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása: 3.perc: 5–8. 8.p.: 23–26. 12.p.: 28–34. 17.p.: 45–41. 23.p.: 56–52. 28.p.: 69–59. 33.p.: 76–69. 38.p.: 78–75.

Kipontozódott: Velkey (40.p.)

Mesterszemmel

Berényi Sándor: – Megérdemelt vendégsiker született, bár véleményem szerint mi is győzelmet érdemeltünk volna. Hét emberrel játszottunk végig, így a negyedik negyedre elfogytunk. A Kecskemét felerősödött védekezésben, mi pedig hibázgattunk támadásban, így elúszott az esély a nyolcas döntőre.

Forray Gábor: – Két részre osztanám a mérkőzést. Az eleje egy szilveszteri gálameccsre hasonlított. Ötven pont felett kaptunk egy félidő alatt, ami nem jellemző ránk. A záró játékrészre megtaláltuk a játékunkat, ritmust váltottunk védekezésben. Játékosaim végig teljes szívvel küzdöttek, ami győzelmet eredményezett.

