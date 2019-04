DEAC: nem adják fel!

Nem úgy alakult a középszakasz eddigi része a DEAC számára, ahogyan azt eltervezték a hajdú-bihariak. A férfi kosárlabda NB I. középházában küzdő cívisvárosi együttes utóbbi négy mérkőzését elveszítette: a Soprontól 91–81-re, a Pakstól 118–80-ra, a Zalaegerszegtől 101–86-ra, míg a Kecskeméttől 77–72-re kaptak ki Berényi Sándor tanítványai. Ezzel a Debrecennek már csak matematikai esélye maradt arra, hogy bejusson a rájátszásba – ettől függetlenül nem adja fel az egyetemista gárda.

Kevésbé görcsösen

Egy hét után, szerdán 18 órától ismét harcba indulnak Velkey Jánosék, akik ezúttal a soproniak otthonában próbálnak szerencsét. – Való igaz, hogy megtorpantunk, mi is keressük az okát, hogy miért nem jön ki mostanában a lépés. Elég sűrű a program, de ez nem lehet kifogás. Nyilván a folyamatos kudarcélmények sem tesznek jót a játékosoknak, azonban profik lévén ezt is fel kell tudnunk dolgozni. Az akarással nincsen baj a meccsek közben, mindent megteszünk a siker érdekében, talán ez a túlzott elszántság is hátráltat minket, görcsössé válunk tőle, és rossz döntéseket hozunk. A nyomás óriási, ugyanakkor bírnunk kell! Matematikai esélyünk még maradt arra, hogy elérjük a célunkat, és bejussunk a rájátszásba. Tudjuk, ez már nemcsak rajtunk múlik, de amíg egy minimális sanszunk is van, addig foggal-körömmel harcolni fogunk. Sőt, utána is, hiszen ha tegyük fel a tervünkkel ellentétesen nem leszünk ott a legjobb nyolcban, akkor is szeretnénk szépen zárni az idényt, bizonyítani a közönségünknek és saját magunknak is – fogalmazott Bognár Kristóf, a DEAC csapatkapitánya.

És hogy vajon mi lehet a siker receptje szerdán Sopronban? Erre a kérdésre Bognár sem tudott egyértelmű választ adni, de azt megígérte, hogy társaival együtt azon lesznek, hogy győzzenek. – Ismerjük ellenfelünket, felkészültünk belőlük. Elszántnak kell lennünk, de muszáj megtalálnunk az akarásnak azt a szintjét, ami még nem tesz minket görcsössé! – vélekedett a csapatkapitány, aki nemrégiben újabb két évre kötelezte el magát a DEAC csapatához.

A Sopron a debreceniek mellett a kecskemétieket és a zalaegerszegieket is felül tudta múlni, egyedül a Pakssal szemben maradt alul idáig a középszakaszban.

SZADÓ

Bognár Kristóf újabb két évig a DEAC-ban Debrecen - A DEAC kosárlabda szakosztályának vezetősége a héten megállapodott Bognár Kristóffal a folytatásról. Az erőcsatár két szezon óta tagja a csapatnak, a szerződéshosszabbításnak köszönhetően pedig újabb két idényen keresztül fogja még szolgálni a klubot – számolt be a Deacbasket.hu. – Örü... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA