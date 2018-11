DEAC: nagyszerű dobóforma, bravúrgyőzelem a Falco ellen

A héten elküldött Adam Ramstedt és az új igazolás, Ivosev Tamás nélkül szállt harcba a DEAC. Az alacsony szerkezetben felálló hajdúságiak Daniel Amigo kosarával kezdték a találkozót, Milos Boriszov büntetőivel pedig már 4-0 volt az állás. Érezhetően nagyon motiváltak voltak a hazaiak, Dugat és Polyák is betalált távolról, míg a sárga-feketéknél leginkább Jovunte Reddic volt aktív. Manigat hármasa már Gasper Okornnak is sok volt, öt perc után egy időkéréssel igyekezett megállítani parádésan játszó hajdúságiakat (17-6). A taktikai szünet utáni három debreceni támadásból Boriszov kettő, Polyák pedig egy triplával jelentkezett, így hat perc után már 26-8-at mutatott az eredményjelző. Egészpályás letámadásra váltottak a vasiak, de a 11-ből 8 hárompontost elsüllyesztő DEAC-ra nem volt ellenszerük (34-19).

Ott folytatta a Berényi-csapat ahol abbahagyta, Bognár középtávolijával és Velkey hármasával már húsz volt közte, a szombathelyi szakmai stáb magához is hívta övéit. A héten a nemzetközi kupában érdekelt vendégek érezhetően jóval tompábbak voltak a megszokottnál, első mezőnykosarukat 4 perc elteltével szerezték meg a negyedben Ronald Curry révén (44-24). A játékrész derekán Omenaka zsákolt hatalmasat, a lelátókat ezúttal is teljesen megtöltő szurkolók állva tapsolták a csapatot. Várható volt, hogy az előző kiírás ezüstérmese előbb vagy utóbb elkapja a fonalat, az agresszív letámadásokból szerzett labdáknak köszönhetően nagyon felpörögtek, és egy egészen elképesztő 14-0-s rohanással hat pontra zárkóztak. A félidő zárása azonban újra a DEAC-é volt, így kétszámjegyű differenciával vonulhattak az öltözőbe a felek.

A fordulás után újra elkapta a fonalat a hazai csapat Manigat és Boriszov is betalált kintről, de a védekezéssel továbbra is meggyűlt a bajuk. Bruinsma vezérletével gyors támadásokat vezettek a sárga-feketék, de a parádés a hárompontosoknak hála állandósult a 10 pont körüli különbség. Ezt követően a szezonban eddigi legjobbját nyújtó Amigo pillanatai következtek, egy kettő plusz egyes akció után egy hatalmas sapkát is kiosztott. Nagyszerűen járt a labda támadásban, Boriszov mellé ezúttal többen is felnőttek mind támadásban, mind védekezésben, így 12 pontos különbséggel várhatták a záró felvonást.

A vendégek mindent egy lapra feltéve kezdték az utolsó tíz percet, faulthatáron védekezve megfojtották a debreceni támadásokat, és négy perc alatt egy 7-0-s etapot produkáltak, Berényi Sándor időt is kért (75-70). Manigat törte meg a kosárcsöndet egy nagyszerű betörés után, melyre Norfleet egy távolival, Curry pedig egy kettessel válaszolt így már csak kettő volt közte. Bognár Kristóf percei következtek, két támadólepattanó után is kosarat szerzett, hátul pedig nagyszerűen szerelt, így két perccel a vége előtt megmaradt a minimális hazai előny (83-80). Dugat büntetői és Boriszov kettese után Váradi egy triplával nem engedte lezárni a mérkőzést (87-83). Gyors kosárváltás után Boriszov bedobta mindkét büntetőjét, majd 45 másodperccel a vége előtt hiába kért időt a Falco, nem tudták bedobni a labdát öt másodperc alattt, így gyakorlatilag el is dőlt a találkozó.

DEAC – FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 95-88 (34–19, 16–21, 20–15, 25–23)

Edző: Berényi Sándor

SZOMBATHELY: CURRY 20/6, NORFLEET 22/9, Váradi 10/3, Bruinsma 10, Reddic 4 Csere: BALMAZOVICS 18/9, Tóth N. 4.

Edző: Gasper Okorn

Debrecen, 1200 néző. V: Földházi, Frányó, Nyilas

Berényi Sándor: – Kulcs volt a jó kezdés, ami sajnos egy hete Szegeden nem sikerült. Végre támadásban is kijött a lépés, kerek 50 százalékkal dobtunk a hárompontosvonalon túlról. Közhelyes, de igaz, hogy mindig akadt valaki, aki átlendítette a holtpontokon a csapat szekerét.

Gasper Okorn: – Nem nagyon lehet mit mondani, a pocsék kezdés és az ellenfelünknek engedélyezett 53 lepattanó megpecsételte a sorsunkat. Mindezek ellenére is volt esélyünk visszajönni a mérkőzésbe, ezt elszalasztottuk, teljesen megérdemelt a hazai siker született.

