DEAC: nagyon sok múlhat majd a védekezésen

A Körmend ellen folytatja szereplését a férfi kosárlabda NB I A csoportos pontvadászatában a DEAC gárdája, mely szerdán 18 órától csap össze idegenben a jó erőkből álló ellenfelével.

Miután két győzelemmel zárta a 2018-as esztendőt a Debrecen, eldőlt, hogy történetében a klub először vehet részt a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Kedden meg is tartották az MK sorsolását, kiderült, hogy a DEAC a Zalakerámia ZTE KK ellen vívja a negyeddöntőt. A kupadöntőt Győrben, az Audi Arénában rendezik február 14. és 16. között. – Nagyon örültünk, hogy sikerült bejutnunk az első nyolcba. Már maga a tény is lendületet adhat a társaságnak. Nem szeretnénk megelégedni azzal, hogy ott lehetünk a nyolcaddöntőben, lehetőleg minél tovább menetelnénk a kupában – mondta el lapunknak Bognár Kristóf, a cívisvárosiak csapatkapitánya. Rátért arra is, mire számítanak Körmenden.

Betartani a megbeszélteket

– Eddig nem tudunk felmutatni túl jó idegenbeli eredményeket, ezen itt az ideje változtatni! Igaz, hogy a riválisunk a tabella második helyén áll, és még nem kapott ki hazai pályán, ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mi legyünk az elsők, akik megállítják a körmendieket saját környezetükben.

Fontos lesz, hogy betartsuk, amit előzetesen megbeszéltünk, a védekezésen nagyon sok fog múlni.”

Szerencsére nincs sérültünk, így a teljes keret bevethető lesz az összecsapáson – fogalmazott a kosaras. Mint megtudtuk, a DEAC már kedden délelőtt útra kelt Körmendre.

A két együttes már találkozott egymással a 2018/19-es kiírásban, még szeptemberben az első fordulóban, Debrecenben. Akkor Berényi Sándor tanítványai 82–78-ra tudtak győzni.

SZADÓ

