DEAC: nagy pofonba szaladtak bele a floorballosok

Az első játékrészben nem is lehetett ok a panaszra. Bár a vendégek igyekeztek dominálni, és dr. Héjja Gábornak több bravúrra is szüksége volt, a hazai ellentámadásokban is voltak gólszerzési lehetőségek. Sót, gól is: Varga Gergő jó ütemben tálalt Radványi Balázs elé, aki bevette korábbi csapata kapuját (1:0). Nem tartott sokáig a hazai öröm, a korábban a finn bajnokságban is bizonyító Rácz Domokos egalizált. A továbbiakban is volt ok az izgalomra, de a kapuk a tizenhetedik percig érintetlenek maradtak. Ekkor viszont Fayarchuk Aidan révén a vezetést is megszerezték a fővárosiak.

A második etap is hasonló játékkal indult: a debreceniek elsősorban zárt védekezéssel próbáltak labdát szerezni, amelyekből kontrákat igyekeztek vezetni. A hatodik percig rendben is mentek a dolgok, ám ekkor sajnos átszakadt a cívisvárosi védelem gátja. Futószalagon születtek a Phoenix-találatok. Hangyál, Fayarchuk és Harangozó is duplázott, a szünetig pontosan 10 találatot jegyeztek. A hazai oldalon egyedül Fábián Donát találata jelentett gyógyírt (2:12).

Az utolsó húsz percre igyekeztek ismét nagyobb akadályt képezni a debreceniek, de így is újabb vendégtalálatok születtek. Egyedüli sikerélményt a kivédekezett emberhátrány adhat, sajnos ezen kívül nem sok jó dolog történt a záró játékrészben. Kiütéses, 16:2-es fővárosi siker született.

Nagy pofonba szaladt bele a DEAC csapata, de ettől függetlenül játékban voltak bíztató momentumok (főként az első harmadban). A cél adott: még többet kell edzeni ahhoz, hogy a legjobb hazai csapattal is fel tudja venni a versenyt a debreceni csapat. Keseregni sincs sok idő: a rájátszásba kerülésért létfontosságú mérkőzés következik a Wizards ellen.

Salming OB I, 6. forduló:

Debrecen, Kecskeméti János Sportcsarnok, 60 néző Vezette: Sashalmi Sándor, Pál Lajos

Debreceni EAC – Phoenix Fireball 2:16 (1:2, 1:10, 0:4)

A DEAC pontszerzői: Radványi Balázs (1+0), Fábián Donát (1+0), Varga Gergő (0+1), Lánczi András (0+1)

